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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 17.07.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Bei Verhandlungen vorsichtig sein! Neue Projekte haben bessere Aussichten auf Erfolg, wenn Sie den Start noch eine Weile verzögern.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Ein Missverständnis sollte schnellstmöglich angesprochen werden. Mit Ihrer Meinung brauchen Sie dabei nicht hinterm Berg zu halten.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Sie sollten verstärkt Ausschau halten und nach neuen Möglichkeiten suchen! Achten Sie dabei auf Hinweise aus Ihrem direkten Umfeld.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Sie machen es heute komplizierter als nötig. Nehmen Sie unbedingt Vorschläge an, die Ihnen die Arbeit ein wenig erleichtern können.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Das Ergebnis wird Sie nun für all die Entbehrungen und Aufwendungen entschädigen. Es wird deutlich, dass dies der richtige Weg ist.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Es muss nicht immer alles in geregelten Bahnen laufen. Ein gut kalkuliertes Risiko einzugehen, könnte Ihnen heute sogar Spaß machen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Was Sie brauchen, ist ein treuer und zuverlässiger Partner. Das würde Ihnen jetzt den Rückhalt geben, den Sie so dringend benötigen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Der heutige Tag beginnt besonders aufregend und hält noch einige Überraschungen für Sie bereit. Was Sie anpacken, wird Erfolg haben.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Trotz aller Aktivität sollten Sie sich genug Freiraum für Privates lassen. Einem belanglosen Flirt dennoch lieber aus dem Weg gehen!

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Sie haben Energie für zwei und machen selbst dann noch eine sehr gute Figur, wenn es jetzt einmal etwas anstrengender werden sollte.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Man kann das Leben auch komplizierter gestalten, als es eigentlich ist. Nicht jedes Problem muss bis ins Kleinste analysiert werden.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Sie haben gelernt, vieles nicht so stark an sich herankommen zu lassen. Wenn es heute hektisch wird, behalten Sie einen kühlen Kopf.

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