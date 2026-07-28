Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 17.07.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

28. Juli 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Bei Verhandlungen vorsichtig sein! Neue Projekte haben bessere Aussichten auf Erfolg, wenn Sie den Start noch eine Weile verzögern. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Ein Missverständnis sollte schnellstmöglich angesprochen werden. Mit Ihrer Meinung brauchen Sie dabei nicht hinterm Berg zu halten. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Sie sollten verstärkt Ausschau halten und nach neuen Möglichkeiten suchen! Achten Sie dabei auf Hinweise aus Ihrem direkten Umfeld. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Sie machen es heute komplizierter als nötig. Nehmen Sie unbedingt Vorschläge an, die Ihnen die Arbeit ein wenig erleichtern können. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Das Ergebnis wird Sie nun für all die Entbehrungen und Aufwendungen entschädigen. Es wird deutlich, dass dies der richtige Weg ist. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Es muss nicht immer alles in geregelten Bahnen laufen. Ein gut kalkuliertes Risiko einzugehen, könnte Ihnen heute sogar Spaß machen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Was Sie brauchen, ist ein treuer und zuverlässiger Partner. Das würde Ihnen jetzt den Rückhalt geben, den Sie so dringend benötigen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Der heutige Tag beginnt besonders aufregend und hält noch einige Überraschungen für Sie bereit. Was Sie anpacken, wird Erfolg haben. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Trotz aller Aktivität sollten Sie sich genug Freiraum für Privates lassen. Einem belanglosen Flirt dennoch lieber aus dem Weg gehen! Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Sie haben Energie für zwei und machen selbst dann noch eine sehr gute Figur, wenn es jetzt einmal etwas anstrengender werden sollte. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Man kann das Leben auch komplizierter gestalten, als es eigentlich ist. Nicht jedes Problem muss bis ins Kleinste analysiert werden. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Sie haben gelernt, vieles nicht so stark an sich herankommen zu lassen. Wenn es heute hektisch wird, behalten Sie einen kühlen Kopf.