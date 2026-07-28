Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 17.07.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Bei Verhandlungen vorsichtig sein! Neue Projekte haben bessere Aussichten auf Erfolg, wenn Sie den Start noch eine Weile verzögern.
STIER
Ein Missverständnis sollte schnellstmöglich angesprochen werden. Mit Ihrer Meinung brauchen Sie dabei nicht hinterm Berg zu halten.
ZWILLINGE
Sie sollten verstärkt Ausschau halten und nach neuen Möglichkeiten suchen! Achten Sie dabei auf Hinweise aus Ihrem direkten Umfeld.
KREBS
Sie machen es heute komplizierter als nötig. Nehmen Sie unbedingt Vorschläge an, die Ihnen die Arbeit ein wenig erleichtern können.
LÖWE
Das Ergebnis wird Sie nun für all die Entbehrungen und Aufwendungen entschädigen. Es wird deutlich, dass dies der richtige Weg ist.
JUNGFRAU
Es muss nicht immer alles in geregelten Bahnen laufen. Ein gut kalkuliertes Risiko einzugehen, könnte Ihnen heute sogar Spaß machen.
WAAGE
Was Sie brauchen, ist ein treuer und zuverlässiger Partner. Das würde Ihnen jetzt den Rückhalt geben, den Sie so dringend benötigen.
SKORPION
Der heutige Tag beginnt besonders aufregend und hält noch einige Überraschungen für Sie bereit. Was Sie anpacken, wird Erfolg haben.
SCHÜTZE
Trotz aller Aktivität sollten Sie sich genug Freiraum für Privates lassen. Einem belanglosen Flirt dennoch lieber aus dem Weg gehen!
STEINBOCK
Sie haben Energie für zwei und machen selbst dann noch eine sehr gute Figur, wenn es jetzt einmal etwas anstrengender werden sollte.
WASSERMANN
Man kann das Leben auch komplizierter gestalten, als es eigentlich ist. Nicht jedes Problem muss bis ins Kleinste analysiert werden.
FISCHE
Sie haben gelernt, vieles nicht so stark an sich herankommen zu lassen. Wenn es heute hektisch wird, behalten Sie einen kühlen Kopf.
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