Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 31.07.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Wer auf sozialem Gebiet tätig ist, dürfte nun die nötige Hilfe erhalten, um geplante Vorhaben sehr bald in Angriff nehmen zu können.
STIER
Um Besserwisser sollten Sie einen ganz großen Bogen machen. Sie würden sich anderenfalls spitze Bemerkungen nicht verkneifen können.
ZWILLINGE
Genießertypen haben es jetzt schwer. Anstelle der ruhigen Momente, die dem Sammeln der Kräfte dienen sollen, wird es eher turbulent.
KREBS
Der Alltagsstress geht Ihnen mehr als sonst auf die Nerven. Ihr Wunsch nach Veränderungen wird dadurch sicher noch verstärkt werden.
LÖWE
Eine Aufgabe sollte nicht auf die lange Bank geschoben werden. Von allein erledigen sich lästige Hausarbeiten und Reparaturen nicht.
JUNGFRAU
Sie haben den Kopf voller neuer Ideen. Mancher Geistesblitz könnte beruflich verwertbar sein. Günstige Zeit für Veränderungswünsche!
WAAGE
Erst einmal einen Überblick verschaffen und dann: Ab in die Startlöcher! Also, keine Hemmungen, sondern jede gute Chance wahrnehmen!
SKORPION
Über Ihre Gefühle sind Sie sich immer noch nicht im Klaren. Es wird nun aber langsam Zeit, man erwartet eine Entscheidung von Ihnen.
SCHÜTZE
Sie treten selbstbewusst auf und haben eine Reihe Ideen, die sich gut umsetzen lassen. Nutzen Sie am Vormittag die Gunst der Stunde.
STEINBOCK
Immer wenn Sie große Sprünge versuchen, kommt Ihnen etwas dazwischen. Geben Sie nicht auf und versuchen Sie es auf einem anderen Weg.
WASSERMANN
Erledigen Sie alles Wichtige schon sehr zeitig. Später könnte ein Überraschungsbesuch Ihren Zeitplan ganz schön durcheinanderbringen.
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