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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 31.07.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Wer auf sozialem Gebiet tätig ist, dürfte nun die nötige Hilfe erhalten, um geplante Vorhaben sehr bald in Angriff nehmen zu können.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Um Besserwisser sollten Sie einen ganz großen Bogen machen. Sie würden sich anderenfalls spitze Bemerkungen nicht verkneifen können.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Genießertypen haben es jetzt schwer. Anstelle der ruhigen Momente, die dem Sammeln der Kräfte dienen sollen, wird es eher turbulent.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Der Alltagsstress geht Ihnen mehr als sonst auf die Nerven. Ihr Wunsch nach Veränderungen wird dadurch sicher noch verstärkt werden.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Eine Aufgabe sollte nicht auf die lange Bank geschoben werden. Von allein erledigen sich lästige Hausarbeiten und Reparaturen nicht.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Sie haben den Kopf voller neuer Ideen. Mancher Geistesblitz könnte beruflich verwertbar sein. Günstige Zeit für Veränderungswünsche!

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Erst einmal einen Überblick verschaffen und dann: Ab in die Startlöcher! Also, keine Hemmungen, sondern jede gute Chance wahrnehmen!

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Über Ihre Gefühle sind Sie sich immer noch nicht im Klaren. Es wird nun aber langsam Zeit, man erwartet eine Entscheidung von Ihnen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Sie treten selbstbewusst auf und haben eine Reihe Ideen, die sich gut umsetzen lassen. Nutzen Sie am Vormittag die Gunst der Stunde.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Immer wenn Sie große Sprünge versuchen, kommt Ihnen etwas dazwischen. Geben Sie nicht auf und versuchen Sie es auf einem anderen Weg.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Erledigen Sie alles Wichtige schon sehr zeitig. Später könnte ein Überraschungsbesuch Ihren Zeitplan ganz schön durcheinanderbringen.

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