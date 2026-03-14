Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 14.03.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Eine nette Überraschung wartet auf Sie. Damit haben Sie heute wirklich nicht mehr gerechnet. Umso mehr werden Sie sich freuen.
STIER
Da Andersdenkende nicht leicht zu überzeugen sind, werden Sie zur Umsetzung eines Planes Ihre ganze Überredungskunst brauchen.
ZWILLINGE
Sie dürfen rundum zufrieden sein. Alles geht zügig voran. Schenken Sie Körper und Seele vermehrt Aufmerksamkeit und Zuwendung.
KREBS
Der Tag ist gekommen, mutig auf eine Entscheidung zu drängen. Sie dürfen jetzt damit rechnen, dass sie positiv ausfallen wird.
LÖWE
Sie haben eine wohlfundierte eigene Meinung und diese vertreten Sie zu Recht und durchaus erfolgreich - auch gegen Widerstand.
JUNGFRAU
Eine geschäftliche Angelegenheit nicht voreilig zu den Akten legen, denn diese Sache kann durchaus noch einmal aktuell werden.
WAAGE
Hohe Ansprüche hin oder her. Heute drücken selbst besonders kritische Vertreter dieses Sternzeichens gerne einmal ein Auge zu.
SKORPION
Die Offenheit, mit der Sie heute jemandem begegnen, wird Ihnen helfen, eine gute Basis für eine Geschäftsbeziehung zu sichern.
SCHÜTZE
Frische Ideen und Strategien helfen Ihren Plänen auf die Sprünge. Belohnen Sie sich deshalb und gönnen Sie sich etwas Schönes.
STEINBOCK
Ärger lässt sich momentan wohl nicht ganz vermeiden. Versuchen Sie, die Dinge gar nicht so nahe an sich herankommen zu lassen.
WASSERMANN
Dem Glauben zu schenken, was man Ihnen heute zuträgt, wäre unter Umständen ein Fehler. Gehen Sie kritisch mit dem Gehörten um.
FISCHE
Nicht überall Schwierigkeiten sehen! Eine Reise kann beruhigt angetreten werden. Sie bringt die Abwechslung, die Sie brauchen.
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