Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 14.03.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

14. März 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Eine nette Überraschung wartet auf Sie. Damit haben Sie heute wirklich nicht mehr gerechnet. Umso mehr werden Sie sich freuen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Da Andersdenkende nicht leicht zu überzeugen sind, werden Sie zur Umsetzung eines Planes Ihre ganze Überredungskunst brauchen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Sie dürfen rundum zufrieden sein. Alles geht zügig voran. Schenken Sie Körper und Seele vermehrt Aufmerksamkeit und Zuwendung. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Der Tag ist gekommen, mutig auf eine Entscheidung zu drängen. Sie dürfen jetzt damit rechnen, dass sie positiv ausfallen wird. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Sie haben eine wohlfundierte eigene Meinung und diese vertreten Sie zu Recht und durchaus erfolgreich - auch gegen Widerstand. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Eine geschäftliche Angelegenheit nicht voreilig zu den Akten legen, denn diese Sache kann durchaus noch einmal aktuell werden. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Hohe Ansprüche hin oder her. Heute drücken selbst besonders kritische Vertreter dieses Sternzeichens gerne einmal ein Auge zu. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Die Offenheit, mit der Sie heute jemandem begegnen, wird Ihnen helfen, eine gute Basis für eine Geschäftsbeziehung zu sichern. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Frische Ideen und Strategien helfen Ihren Plänen auf die Sprünge. Belohnen Sie sich deshalb und gönnen Sie sich etwas Schönes. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Ärger lässt sich momentan wohl nicht ganz vermeiden. Versuchen Sie, die Dinge gar nicht so nahe an sich herankommen zu lassen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Dem Glauben zu schenken, was man Ihnen heute zuträgt, wäre unter Umständen ein Fehler. Gehen Sie kritisch mit dem Gehörten um. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Nicht überall Schwierigkeiten sehen! Eine Reise kann beruhigt angetreten werden. Sie bringt die Abwechslung, die Sie brauchen.