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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 14.03.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Eine nette Überraschung wartet auf Sie. Damit haben Sie heute wirklich nicht mehr gerechnet. Umso mehr werden Sie sich freuen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Da Andersdenkende nicht leicht zu überzeugen sind, werden Sie zur Umsetzung eines Planes Ihre ganze Überredungskunst brauchen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Sie dürfen rundum zufrieden sein. Alles geht zügig voran. Schenken Sie Körper und Seele vermehrt Aufmerksamkeit und Zuwendung.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Der Tag ist gekommen, mutig auf eine Entscheidung zu drängen. Sie dürfen jetzt damit rechnen, dass sie positiv ausfallen wird.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Sie haben eine wohlfundierte eigene Meinung und diese vertreten Sie zu Recht und durchaus erfolgreich - auch gegen Widerstand.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Eine geschäftliche Angelegenheit nicht voreilig zu den Akten legen, denn diese Sache kann durchaus noch einmal aktuell werden.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Hohe Ansprüche hin oder her. Heute drücken selbst besonders kritische Vertreter dieses Sternzeichens gerne einmal ein Auge zu.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Die Offenheit, mit der Sie heute jemandem begegnen, wird Ihnen helfen, eine gute Basis für eine Geschäftsbeziehung zu sichern.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Frische Ideen und Strategien helfen Ihren Plänen auf die Sprünge. Belohnen Sie sich deshalb und gönnen Sie sich etwas Schönes.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Ärger lässt sich momentan wohl nicht ganz vermeiden. Versuchen Sie, die Dinge gar nicht so nahe an sich herankommen zu lassen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Dem Glauben zu schenken, was man Ihnen heute zuträgt, wäre unter Umständen ein Fehler. Gehen Sie kritisch mit dem Gehörten um.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Nicht überall Schwierigkeiten sehen! Eine Reise kann beruhigt angetreten werden. Sie bringt die Abwechslung, die Sie brauchen.

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