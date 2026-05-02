Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 02.05.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Der Tag erweist sich als vorteilhaft für ein Kaufangebot. Halten Sie mit Ihren eigenen Absichten nicht hinter dem Berg.
STIER
Nicht mutlos alles grau in grau sehen. Setzen Sie mehr Vertrauen in die Zeit, die oftmals der beste Ratgeber sein kann.
ZWILLINGE
Private Angelegenheiten drängen sich in den Vordergrund, aber Sie dürfen den Blick für das Wesentliche nicht verlieren.
KREBS
Spitze Bemerkungen kommen heute nicht bei jedem gut an. Bedenken Sie, dass nicht alle den gleichen Humor haben wie Sie.
LÖWE
Verliebte werden es heute besonders leicht haben. Die Sterne stehen gut und begünstigen die heiteren Seiten des Lebens.
JUNGFRAU
Bei dem sagenhaften Auftritt, den Sie heute hinlegen, dürfen Sie sich nicht wundern, wenn andere ins Schwärmen geraten.
WAAGE
Ziehen Sie einen Streit nicht aus falschem Stolz in die Länge. Es wäre gut, wenn die Versöhnung noch heute stattfindet.
SKORPION
Gerade weil die Angespanntheit am Arbeitsplatz spürbar ist, sollten Sie Auseinandersetzungen vermeiden, wo es nur geht.
SCHÜTZE
Zeigen Sie sich zuversichtlich, dann geht es bereits mit den ersten Schritten Ihres Vorhabens in die richtige Richtung.
STEINBOCK
Es reicht derzeit nicht, die Dinge sich allein entwickeln zu lassen. Sie müssen Ihrem Glück schon ein wenig nachhelfen.
WASSERMANN
An Arbeit fehlt es Ihnen ja eigentlich nie, aber der Erfolg muss leider immer wieder entsprechend hart erkämpft werden.
FISCHE
Organisieren Sie Ihre Arbeiten sorgfältig. Manches ließe sich jetzt grundsätzlich neu ordnen. Für mehr Bewegung sorgen.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen