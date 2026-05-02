Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 02.05.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

02. Mai 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Der Tag erweist sich als vorteilhaft für ein Kaufangebot. Halten Sie mit Ihren eigenen Absichten nicht hinter dem Berg. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Nicht mutlos alles grau in grau sehen. Setzen Sie mehr Vertrauen in die Zeit, die oftmals der beste Ratgeber sein kann. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Private Angelegenheiten drängen sich in den Vordergrund, aber Sie dürfen den Blick für das Wesentliche nicht verlieren. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Spitze Bemerkungen kommen heute nicht bei jedem gut an. Bedenken Sie, dass nicht alle den gleichen Humor haben wie Sie. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Verliebte werden es heute besonders leicht haben. Die Sterne stehen gut und begünstigen die heiteren Seiten des Lebens. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Bei dem sagenhaften Auftritt, den Sie heute hinlegen, dürfen Sie sich nicht wundern, wenn andere ins Schwärmen geraten. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Ziehen Sie einen Streit nicht aus falschem Stolz in die Länge. Es wäre gut, wenn die Versöhnung noch heute stattfindet. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Gerade weil die Angespanntheit am Arbeitsplatz spürbar ist, sollten Sie Auseinandersetzungen vermeiden, wo es nur geht. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Zeigen Sie sich zuversichtlich, dann geht es bereits mit den ersten Schritten Ihres Vorhabens in die richtige Richtung. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Es reicht derzeit nicht, die Dinge sich allein entwickeln zu lassen. Sie müssen Ihrem Glück schon ein wenig nachhelfen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. An Arbeit fehlt es Ihnen ja eigentlich nie, aber der Erfolg muss leider immer wieder entsprechend hart erkämpft werden. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Organisieren Sie Ihre Arbeiten sorgfältig. Manches ließe sich jetzt grundsätzlich neu ordnen. Für mehr Bewegung sorgen.