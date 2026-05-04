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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 04.05.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Bei eventuellen Unklarheiten am besten sofort nachfragen. Sie könnten sonst bei Ihrem Vorhaben wertvolle Zeit verlieren.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Es sind die richtigen Argumente, aber auch Ihr sicheres Auftreten, die Ihnen heute manchen beruflichen Vorteil gewähren.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Zwillinge-Geborene zeigen sich nun besonders tolerant und sehen mit Leichtigkeit über partnerschaftliche Hürden hinweg.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Im Falle unvereinbarer Interessen sollte besser ein Schlussstrich gezogen werden, bevor es zum großen Krach kommen kann.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Ihre Strategie scheint aufzugehen. Zumindest erhalten Sie heute die positiven Rückmeldungen, auf die Sie gewartet haben.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Reagieren Sie betont sachlich, wenn Sie auf Kritik stoßen, da Ihre Argumente momentan eher zu Missverständnissen führen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Sie sind jetzt in der Lage, etwas zu tun, das niemand von Ihnen erwartet hätte, und die Wende zum Positiven einzuläuten.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Sie müssen heute mit einer etwas labilen Seelenlage fertig werden. Diskussionen am besten auf einen anderen Tag verlegen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Werden heute nicht die richtigen Worte gefunden, dann liegt es vielleicht daran, dass Sie sich selbst unter Druck setzen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Sie brauchen sich heute vor nichts zu fürchten, wenn Sie zielstrebig die Verwirklichung Ihrer Vorstellungen vorantreiben.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Ein neues Problem sorgt für Nervosität. Gehen Sie alles mit Bedacht an. Die Sterne schicken Ihnen genügend Unterstützung.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Es ist heute nicht unbedingt die erstbeste Lösung, die ein bestehendes Problem vom Tisch bringt. Üben Sie sich in Geduld.

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