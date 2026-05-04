Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 04.05.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Bei eventuellen Unklarheiten am besten sofort nachfragen. Sie könnten sonst bei Ihrem Vorhaben wertvolle Zeit verlieren.
STIER
Es sind die richtigen Argumente, aber auch Ihr sicheres Auftreten, die Ihnen heute manchen beruflichen Vorteil gewähren.
ZWILLINGE
Zwillinge-Geborene zeigen sich nun besonders tolerant und sehen mit Leichtigkeit über partnerschaftliche Hürden hinweg.
KREBS
Im Falle unvereinbarer Interessen sollte besser ein Schlussstrich gezogen werden, bevor es zum großen Krach kommen kann.
LÖWE
Ihre Strategie scheint aufzugehen. Zumindest erhalten Sie heute die positiven Rückmeldungen, auf die Sie gewartet haben.
JUNGFRAU
Reagieren Sie betont sachlich, wenn Sie auf Kritik stoßen, da Ihre Argumente momentan eher zu Missverständnissen führen.
WAAGE
Sie sind jetzt in der Lage, etwas zu tun, das niemand von Ihnen erwartet hätte, und die Wende zum Positiven einzuläuten.
SKORPION
Sie müssen heute mit einer etwas labilen Seelenlage fertig werden. Diskussionen am besten auf einen anderen Tag verlegen.
SCHÜTZE
Werden heute nicht die richtigen Worte gefunden, dann liegt es vielleicht daran, dass Sie sich selbst unter Druck setzen.
STEINBOCK
Sie brauchen sich heute vor nichts zu fürchten, wenn Sie zielstrebig die Verwirklichung Ihrer Vorstellungen vorantreiben.
WASSERMANN
Ein neues Problem sorgt für Nervosität. Gehen Sie alles mit Bedacht an. Die Sterne schicken Ihnen genügend Unterstützung.
FISCHE
Es ist heute nicht unbedingt die erstbeste Lösung, die ein bestehendes Problem vom Tisch bringt. Üben Sie sich in Geduld.
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