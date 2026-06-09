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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 09.06.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Dank Ihrer inneren Balance wirken Sie wie ein Fels in der Brandung, wenn sich die aufregenden Ereignisse heute überstürzen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Ungünstige Sternenkonstellationen sorgen bis zum Nachmittag für Unruhe und Missverständnisse. Bleiben Sie dennoch gelassen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Ob sich in kommender Zeit größere Fortschritte erzielen lassen, hängt weitgehend davon ab, wie zielorientiert Sie arbeiten.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Gibt es nicht doch etwas, wodurch Ihr derzeitiges Aufgabengebiet mehr Glanz bekommen würde? Ihnen fällt bestimmt etwas ein.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Dieser Tag fließt eher geruhsam dahin. Größere Anstrengungen sind nicht vonnöten. Trotzdem so flexibel wie möglich bleiben.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Zurzeit neigen Sie zu Unsachlichkeiten. Ihr Urteilsvermögen ist getrübt von subjektiven Eindrücken. Hören Sie auf Kollegen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Ein Plan, den Sie schon fast aufgegeben hatten, nimmt jetzt realistische Formen an und rückt damit wieder in Ihr Blickfeld.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Aus der Distanz sieht man manches oft klarer. Die Sterne schärfen den Blick für Fakten und raten zwischendurch zum Rückzug.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

In einer Herzensangelegenheit bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten. Dafür kommt eine amtliche Sache endlich in Gang.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Jetzt stehen wichtige Entscheidungen an. Keinesfalls unter Zugzwang setzen lassen! Bitten Sie sich genügend Bedenkzeit aus.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Über einen mühsam erkämpften Erfolg dürfen Sie Ihre Freude ruhig etwas deutlicher zeigen. Ihr Partner freut sich mit Ihnen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Der erste Eindruck darf auch gerne einmal revidiert werden. Geben Sie einem sympathischen Menschen ruhig eine zweite Chance.

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