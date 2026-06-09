Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 09.06.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Dank Ihrer inneren Balance wirken Sie wie ein Fels in der Brandung, wenn sich die aufregenden Ereignisse heute überstürzen.
STIER
Ungünstige Sternenkonstellationen sorgen bis zum Nachmittag für Unruhe und Missverständnisse. Bleiben Sie dennoch gelassen.
ZWILLINGE
Ob sich in kommender Zeit größere Fortschritte erzielen lassen, hängt weitgehend davon ab, wie zielorientiert Sie arbeiten.
KREBS
Gibt es nicht doch etwas, wodurch Ihr derzeitiges Aufgabengebiet mehr Glanz bekommen würde? Ihnen fällt bestimmt etwas ein.
LÖWE
Dieser Tag fließt eher geruhsam dahin. Größere Anstrengungen sind nicht vonnöten. Trotzdem so flexibel wie möglich bleiben.
JUNGFRAU
Zurzeit neigen Sie zu Unsachlichkeiten. Ihr Urteilsvermögen ist getrübt von subjektiven Eindrücken. Hören Sie auf Kollegen.
WAAGE
Ein Plan, den Sie schon fast aufgegeben hatten, nimmt jetzt realistische Formen an und rückt damit wieder in Ihr Blickfeld.
SKORPION
Aus der Distanz sieht man manches oft klarer. Die Sterne schärfen den Blick für Fakten und raten zwischendurch zum Rückzug.
SCHÜTZE
In einer Herzensangelegenheit bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten. Dafür kommt eine amtliche Sache endlich in Gang.
STEINBOCK
Jetzt stehen wichtige Entscheidungen an. Keinesfalls unter Zugzwang setzen lassen! Bitten Sie sich genügend Bedenkzeit aus.
WASSERMANN
Über einen mühsam erkämpften Erfolg dürfen Sie Ihre Freude ruhig etwas deutlicher zeigen. Ihr Partner freut sich mit Ihnen.
FISCHE
Der erste Eindruck darf auch gerne einmal revidiert werden. Geben Sie einem sympathischen Menschen ruhig eine zweite Chance.
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