Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 09.06.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

09. Juni 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Dank Ihrer inneren Balance wirken Sie wie ein Fels in der Brandung, wenn sich die aufregenden Ereignisse heute überstürzen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Ungünstige Sternenkonstellationen sorgen bis zum Nachmittag für Unruhe und Missverständnisse. Bleiben Sie dennoch gelassen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Ob sich in kommender Zeit größere Fortschritte erzielen lassen, hängt weitgehend davon ab, wie zielorientiert Sie arbeiten. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Gibt es nicht doch etwas, wodurch Ihr derzeitiges Aufgabengebiet mehr Glanz bekommen würde? Ihnen fällt bestimmt etwas ein. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Dieser Tag fließt eher geruhsam dahin. Größere Anstrengungen sind nicht vonnöten. Trotzdem so flexibel wie möglich bleiben. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Zurzeit neigen Sie zu Unsachlichkeiten. Ihr Urteilsvermögen ist getrübt von subjektiven Eindrücken. Hören Sie auf Kollegen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Ein Plan, den Sie schon fast aufgegeben hatten, nimmt jetzt realistische Formen an und rückt damit wieder in Ihr Blickfeld. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Aus der Distanz sieht man manches oft klarer. Die Sterne schärfen den Blick für Fakten und raten zwischendurch zum Rückzug. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. In einer Herzensangelegenheit bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten. Dafür kommt eine amtliche Sache endlich in Gang. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Jetzt stehen wichtige Entscheidungen an. Keinesfalls unter Zugzwang setzen lassen! Bitten Sie sich genügend Bedenkzeit aus. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Über einen mühsam erkämpften Erfolg dürfen Sie Ihre Freude ruhig etwas deutlicher zeigen. Ihr Partner freut sich mit Ihnen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Der erste Eindruck darf auch gerne einmal revidiert werden. Geben Sie einem sympathischen Menschen ruhig eine zweite Chance.