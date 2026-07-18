Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 18.07.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

18. Juli 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Jetzt sollten Sie neue Pläne schmieden oder die alten noch einmal überdenken. Der Tag ist wie geschaffen für neue Zielsetzungen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Ihre tägliche Routinebeschäftigung wird Ihnen glatt von der Hand gehen. Sie haben keine nennenswerten Widerstände zu überwinden. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Vor Besserwissern müssen Sie sich jetzt in Acht nehmen. Wie die Lage in Herzensdingen steht, sollten nur Sie ganz allein wissen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Ein Knoten wird sich nicht allein durch Argumente lösen lassen. Mögliche Verzögerungen sollten jetzt schon einkalkuliert werden. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Mit Unzuverlässigkeit muss heute leider gerechnet werden. Versprechen Sie nichts, was Sie möglicherweise nicht einhalten können! Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Gehen Sie mit frischem Mut an eine Sache heran, von der Sie momentan mit Recht sehr überzeugt sind. Sie werden sich durchsetzen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Suchen Sie das Gespräch, wenn sich die Dinge nicht nach Ihren Vorstellungen entwickeln. Vielleicht öffnen sich sogar neue Türen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Üben Sie Kritik nur, wenn diese angebracht ist. Momentan neigen viele Menschen dazu, das berühmte „Haar in der Suppe“ zu suchen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Ein paar Stolpersteine müssen wohl in Kauf genommen werden. Freuen Sie sich einfach über die kleineren schönen Dinge des Lebens. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Sie könnten gut und gerne eine Starthilfe gebrauchen. Kontakte, die Sie einmal geknüpft haben, werden Ihnen sehr hilfreich sein. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Gute Nachrichten in einer Wohnungs- oder Immobiliensache: Mit einer neuen Strategie bekommen Sie ein Finanzproblem in den Griff. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Auch wenn Sie Ihre romantische Ader nicht zur Schau tragen, sie ist vorhanden und kommt heute Abend ganz deutlich zum Vorschein.