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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 18.07.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Jetzt sollten Sie neue Pläne schmieden oder die alten noch einmal überdenken. Der Tag ist wie geschaffen für neue Zielsetzungen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Ihre tägliche Routinebeschäftigung wird Ihnen glatt von der Hand gehen. Sie haben keine nennenswerten Widerstände zu überwinden.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Vor Besserwissern müssen Sie sich jetzt in Acht nehmen. Wie die Lage in Herzensdingen steht, sollten nur Sie ganz allein wissen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Ein Knoten wird sich nicht allein durch Argumente lösen lassen. Mögliche Verzögerungen sollten jetzt schon einkalkuliert werden.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Mit Unzuverlässigkeit muss heute leider gerechnet werden. Versprechen Sie nichts, was Sie möglicherweise nicht einhalten können!

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Gehen Sie mit frischem Mut an eine Sache heran, von der Sie momentan mit Recht sehr überzeugt sind. Sie werden sich durchsetzen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Suchen Sie das Gespräch, wenn sich die Dinge nicht nach Ihren Vorstellungen entwickeln. Vielleicht öffnen sich sogar neue Türen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Üben Sie Kritik nur, wenn diese angebracht ist. Momentan neigen viele Menschen dazu, das berühmte „Haar in der Suppe“ zu suchen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Ein paar Stolpersteine müssen wohl in Kauf genommen werden. Freuen Sie sich einfach über die kleineren schönen Dinge des Lebens.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Sie könnten gut und gerne eine Starthilfe gebrauchen. Kontakte, die Sie einmal geknüpft haben, werden Ihnen sehr hilfreich sein.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Gute Nachrichten in einer Wohnungs- oder Immobiliensache: Mit einer neuen Strategie bekommen Sie ein Finanzproblem in den Griff.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Auch wenn Sie Ihre romantische Ader nicht zur Schau tragen, sie ist vorhanden und kommt heute Abend ganz deutlich zum Vorschein.

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