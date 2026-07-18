Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 18.07.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Jetzt sollten Sie neue Pläne schmieden oder die alten noch einmal überdenken. Der Tag ist wie geschaffen für neue Zielsetzungen.
STIER
Ihre tägliche Routinebeschäftigung wird Ihnen glatt von der Hand gehen. Sie haben keine nennenswerten Widerstände zu überwinden.
ZWILLINGE
Vor Besserwissern müssen Sie sich jetzt in Acht nehmen. Wie die Lage in Herzensdingen steht, sollten nur Sie ganz allein wissen.
KREBS
Ein Knoten wird sich nicht allein durch Argumente lösen lassen. Mögliche Verzögerungen sollten jetzt schon einkalkuliert werden.
LÖWE
Mit Unzuverlässigkeit muss heute leider gerechnet werden. Versprechen Sie nichts, was Sie möglicherweise nicht einhalten können!
JUNGFRAU
Gehen Sie mit frischem Mut an eine Sache heran, von der Sie momentan mit Recht sehr überzeugt sind. Sie werden sich durchsetzen.
WAAGE
Suchen Sie das Gespräch, wenn sich die Dinge nicht nach Ihren Vorstellungen entwickeln. Vielleicht öffnen sich sogar neue Türen.
SKORPION
Üben Sie Kritik nur, wenn diese angebracht ist. Momentan neigen viele Menschen dazu, das berühmte „Haar in der Suppe“ zu suchen.
SCHÜTZE
Ein paar Stolpersteine müssen wohl in Kauf genommen werden. Freuen Sie sich einfach über die kleineren schönen Dinge des Lebens.
STEINBOCK
Sie könnten gut und gerne eine Starthilfe gebrauchen. Kontakte, die Sie einmal geknüpft haben, werden Ihnen sehr hilfreich sein.
WASSERMANN
Gute Nachrichten in einer Wohnungs- oder Immobiliensache: Mit einer neuen Strategie bekommen Sie ein Finanzproblem in den Griff.
FISCHE
Auch wenn Sie Ihre romantische Ader nicht zur Schau tragen, sie ist vorhanden und kommt heute Abend ganz deutlich zum Vorschein.
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