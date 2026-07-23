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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 23.07.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Sie sollten in einer Sache nicht aufgeben und sich damit aus dem Rennen bringen. Ein weiterer Versuch könnte erfolgreicher enden.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Es lohnt sich, genauer hinzusehen, wenn es um eine Vertragsunterzeichnung geht. Bei auftauchenden Unklarheiten lieber nachfragen!

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Je stärker Sie sich um neue Ideen bemühen, desto aufreibender wird es. Lassen Sie die Dinge einfach eine Weile auf sich zukommen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Der heutige Tag sollte ganz im Zeichen der Entspannung stehen. Ein romantischer Ausflug stärkt die Partnerschaft und harmonisiert.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Geben Sie sich einen Ruck! Heute Nachmittag könnte die Gelegenheit sein, um ein längst überfälliges Problem aus dem Weg zu räumen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Sie kommen nicht um die Erkenntnis herum, dass vor allem Übung den Meister macht. Ein kleiner Ausrutscher sollte verziehen werden.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Selbst der Wink mit dem Zaunpfahl wird nun leicht übersehen. Sie müssen klare Ansagen machen. Ihr Schatz ist ziemlich beschäftigt.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Halten Sie unbedingt Ihre Zunge im Zaum. Es könnte passieren, dass Sie durch eine Unbedachtheit ins Schussfeld der Kritik geraten.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Überlegtes Vorgehen hilft, lästige Umwege zu vermeiden. Nehmen Sie sich Zeit, bevor Sie sich in einer wichtigen Sache entscheiden.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Ihr Optimismus ist berechtigt. Bestehende Pläne sollten Sie nicht umstoßen. Die Zeit ist gut geeignet, die Dinge zu verwirklichen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Nur nicht den inneren Rückzug antreten, wenn die Töne etwas lauter werden! Im Wechselbad der Gefühle ist es für niemanden einfach.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Sie dürfen sich selbst und anderen jetzt einmal beweisen, dass Sie, wenn es darauf ankommt, konsequent und ausdauernd sein können.

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