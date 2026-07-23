Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 23.07.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Sie sollten in einer Sache nicht aufgeben und sich damit aus dem Rennen bringen. Ein weiterer Versuch könnte erfolgreicher enden.
STIER
Es lohnt sich, genauer hinzusehen, wenn es um eine Vertragsunterzeichnung geht. Bei auftauchenden Unklarheiten lieber nachfragen!
ZWILLINGE
Je stärker Sie sich um neue Ideen bemühen, desto aufreibender wird es. Lassen Sie die Dinge einfach eine Weile auf sich zukommen.
KREBS
Der heutige Tag sollte ganz im Zeichen der Entspannung stehen. Ein romantischer Ausflug stärkt die Partnerschaft und harmonisiert.
LÖWE
Geben Sie sich einen Ruck! Heute Nachmittag könnte die Gelegenheit sein, um ein längst überfälliges Problem aus dem Weg zu räumen.
JUNGFRAU
Sie kommen nicht um die Erkenntnis herum, dass vor allem Übung den Meister macht. Ein kleiner Ausrutscher sollte verziehen werden.
WAAGE
Selbst der Wink mit dem Zaunpfahl wird nun leicht übersehen. Sie müssen klare Ansagen machen. Ihr Schatz ist ziemlich beschäftigt.
SKORPION
Halten Sie unbedingt Ihre Zunge im Zaum. Es könnte passieren, dass Sie durch eine Unbedachtheit ins Schussfeld der Kritik geraten.
SCHÜTZE
Überlegtes Vorgehen hilft, lästige Umwege zu vermeiden. Nehmen Sie sich Zeit, bevor Sie sich in einer wichtigen Sache entscheiden.
STEINBOCK
Ihr Optimismus ist berechtigt. Bestehende Pläne sollten Sie nicht umstoßen. Die Zeit ist gut geeignet, die Dinge zu verwirklichen.
WASSERMANN
Nur nicht den inneren Rückzug antreten, wenn die Töne etwas lauter werden! Im Wechselbad der Gefühle ist es für niemanden einfach.
FISCHE
Sie dürfen sich selbst und anderen jetzt einmal beweisen, dass Sie, wenn es darauf ankommt, konsequent und ausdauernd sein können.
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