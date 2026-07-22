Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 22.07.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Erkältungsanzeichen nicht auf die leichte Schulter nehmen! Vitaminreiche Ernährung und frische Luft sind jetzt besonders wichtig.
STIER
Die Strategie der kleinen Schritte ist es, von der Sie überzeugt sind, und das mit gutem Grund, denn sie bringt Sie heute weiter.
ZWILLINGE
Sie fühlen sich rundherum wohl in Ihrer Haut. Diese selbstbewusste Ausstrahlung lässt Sie schnell neue Bekanntschaften schließen.
KREBS
Haben Sie keine Hemmungen, mehr aus sich herauszugehen. Bei einer sachlichen Aussprache kann Ihnen das nur Pluspunkte einbringen.
LÖWE
Eine Geldangelegenheit sollten Sie jetzt unbedingt in Angriff nehmen. Ihre heftigen Zweifel erweisen sich als völlig unbegründet.
JUNGFRAU
Obwohl Sie gar nicht der Mensch sind, der dazu neigt, könnten heute Eifersuchtsgefühle aufkommen und den Beziehungshimmel trüben.
WAAGE
Ziehen Sie eine Sache heute mit aller Konsequenz durch. Es bringt Ihnen wirklich nichts, auf halbem Wege immer wieder umzukehren.
SKORPION
Sie bekommen eine Glückssträhne zu fassen. Ihnen müsste vieles besser gelingen als je zuvor. Trauen Sie sich ruhig etwas mehr zu.
SCHÜTZE
Bemühen Sie sich um etwas mehr Toleranz, vor allem gegenüber den Kollegen und Ihrer näheren Umgebung. Aktivieren Sie neue Hobbys.
STEINBOCK
Vieles entwickelt sich heute zu Ihrer vollsten Zufriedenheit, und das ganz ohne großes Zutun Ihrerseits. Sie sind ein Glückspilz.
WASSERMANN
Die Sterne versprechen eine positive Wende. Bleiben Sie offen für Neues und geben Sie jemandem eine zweite Chance. Es lohnt sich!
FISCHE
Sie lassen sich von großen Sprüchen nicht beeindrucken. Fakten zählen. Bleiben Sie gelassen, wenn nicht jeder Ihre Meinung teilt.
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