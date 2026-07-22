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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 22.07.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Erkältungsanzeichen nicht auf die leichte Schulter nehmen! Vitaminreiche Ernährung und frische Luft sind jetzt besonders wichtig.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Die Strategie der kleinen Schritte ist es, von der Sie überzeugt sind, und das mit gutem Grund, denn sie bringt Sie heute weiter.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Sie fühlen sich rundherum wohl in Ihrer Haut. Diese selbstbewusste Ausstrahlung lässt Sie schnell neue Bekanntschaften schließen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Haben Sie keine Hemmungen, mehr aus sich herauszugehen. Bei einer sachlichen Aussprache kann Ihnen das nur Pluspunkte einbringen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Eine Geldangelegenheit sollten Sie jetzt unbedingt in Angriff nehmen. Ihre heftigen Zweifel erweisen sich als völlig unbegründet.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Obwohl Sie gar nicht der Mensch sind, der dazu neigt, könnten heute Eifersuchtsgefühle aufkommen und den Beziehungshimmel trüben.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Ziehen Sie eine Sache heute mit aller Konsequenz durch. Es bringt Ihnen wirklich nichts, auf halbem Wege immer wieder umzukehren.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Sie bekommen eine Glückssträhne zu fassen. Ihnen müsste vieles besser gelingen als je zuvor. Trauen Sie sich ruhig etwas mehr zu.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Bemühen Sie sich um etwas mehr Toleranz, vor allem gegenüber den Kollegen und Ihrer näheren Umgebung. Aktivieren Sie neue Hobbys.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Vieles entwickelt sich heute zu Ihrer vollsten Zufriedenheit, und das ganz ohne großes Zutun Ihrerseits. Sie sind ein Glückspilz.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Die Sterne versprechen eine positive Wende. Bleiben Sie offen für Neues und geben Sie jemandem eine zweite Chance. Es lohnt sich!

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Sie lassen sich von großen Sprüchen nicht beeindrucken. Fakten zählen. Bleiben Sie gelassen, wenn nicht jeder Ihre Meinung teilt.

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