Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 21.07.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

21. Juli 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Sie meistern viel, kommen heute jedoch an Ihre Grenzen. Neinsagen will gelernt sein. Fangen Sie am besten sofort mit dem Üben an. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Sie können sich jetzt in aller Ruhe neue Ziele setzen. Die Hektik um Sie herum legt sich allmählich, die Widerstände lassen nach. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Schwäche zu zeigen, kann eine wertvolle Stärke sein. Sie kennen Ihren Wert und kommen auch mit kleinen Patzern wunderbar zurecht. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Versuchen Sie nach Möglichkeit, unliebsamen Begegnungen aus dem Wege zu gehen. Jemand könnte bei Ihnen etwas Unwohlsein auslösen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Um die Aufmerksamkeit eines Menschen zu erregen, reicht es nicht, ihn stillschweigend anzubeten. Sie müssen schon aktiver werden. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Bereiten Sie sich gut auf ein neues Projekt vor. Gemeinsame Zeit mit dem Partner bringt die nötige Entspannung, die Sie brauchen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Pokern Sie lieber nicht zu hoch, um das Interesse für sich zu wecken. Sie dürfen sich zurücklehnen und müssen lediglich abwarten. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Sie stecken Ihre Umgebung mit Optimismus und Lebensfreude an. Das Echo bleibt nicht aus. Man kommt Ihnen aufgeschlossen entgegen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Die eine oder andere günstige Chance erwartet Sie. Wählen Sie mit Bedacht aus. In einer Finanzsache sitzen Sie am längeren Hebel. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Es ist jeglicher Konflikt im Privatleben zu vermeiden. Außerdem sollten Sie deutlich mehr auf Ihre Gesundheit und Fitness achten. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Man wird Sie an eine Verpflichtung erinnern. Eine Ihnen gestellte Aufgabe wird sehr reizvoll sein und Ihnen viel Freude bereiten. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Sie finden heute besonderen Geschmack an intensiven Gesprächen mit Ihren Freunden. Sie fühlen sich gut aufgehoben und inspiriert.