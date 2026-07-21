AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 21.07.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen

Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Sie meistern viel, kommen heute jedoch an Ihre Grenzen. Neinsagen will gelernt sein. Fangen Sie am besten sofort mit dem Üben an.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Sie können sich jetzt in aller Ruhe neue Ziele setzen. Die Hektik um Sie herum legt sich allmählich, die Widerstände lassen nach.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Schwäche zu zeigen, kann eine wertvolle Stärke sein. Sie kennen Ihren Wert und kommen auch mit kleinen Patzern wunderbar zurecht.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Versuchen Sie nach Möglichkeit, unliebsamen Begegnungen aus dem Wege zu gehen. Jemand könnte bei Ihnen etwas Unwohlsein auslösen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Um die Aufmerksamkeit eines Menschen zu erregen, reicht es nicht, ihn stillschweigend anzubeten. Sie müssen schon aktiver werden.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Bereiten Sie sich gut auf ein neues Projekt vor. Gemeinsame Zeit mit dem Partner bringt die nötige Entspannung, die Sie brauchen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Pokern Sie lieber nicht zu hoch, um das Interesse für sich zu wecken. Sie dürfen sich zurücklehnen und müssen lediglich abwarten.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Sie stecken Ihre Umgebung mit Optimismus und Lebensfreude an. Das Echo bleibt nicht aus. Man kommt Ihnen aufgeschlossen entgegen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Die eine oder andere günstige Chance erwartet Sie. Wählen Sie mit Bedacht aus. In einer Finanzsache sitzen Sie am längeren Hebel.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Es ist jeglicher Konflikt im Privatleben zu vermeiden. Außerdem sollten Sie deutlich mehr auf Ihre Gesundheit und Fitness achten.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Man wird Sie an eine Verpflichtung erinnern. Eine Ihnen gestellte Aufgabe wird sehr reizvoll sein und Ihnen viel Freude bereiten.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Sie finden heute besonderen Geschmack an intensiven Gesprächen mit Ihren Freunden. Sie fühlen sich gut aufgehoben und inspiriert.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.