Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 21.07.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Sie meistern viel, kommen heute jedoch an Ihre Grenzen. Neinsagen will gelernt sein. Fangen Sie am besten sofort mit dem Üben an.
STIER
Sie können sich jetzt in aller Ruhe neue Ziele setzen. Die Hektik um Sie herum legt sich allmählich, die Widerstände lassen nach.
ZWILLINGE
Schwäche zu zeigen, kann eine wertvolle Stärke sein. Sie kennen Ihren Wert und kommen auch mit kleinen Patzern wunderbar zurecht.
KREBS
Versuchen Sie nach Möglichkeit, unliebsamen Begegnungen aus dem Wege zu gehen. Jemand könnte bei Ihnen etwas Unwohlsein auslösen.
LÖWE
Um die Aufmerksamkeit eines Menschen zu erregen, reicht es nicht, ihn stillschweigend anzubeten. Sie müssen schon aktiver werden.
JUNGFRAU
Bereiten Sie sich gut auf ein neues Projekt vor. Gemeinsame Zeit mit dem Partner bringt die nötige Entspannung, die Sie brauchen.
WAAGE
Pokern Sie lieber nicht zu hoch, um das Interesse für sich zu wecken. Sie dürfen sich zurücklehnen und müssen lediglich abwarten.
SKORPION
Sie stecken Ihre Umgebung mit Optimismus und Lebensfreude an. Das Echo bleibt nicht aus. Man kommt Ihnen aufgeschlossen entgegen.
SCHÜTZE
Die eine oder andere günstige Chance erwartet Sie. Wählen Sie mit Bedacht aus. In einer Finanzsache sitzen Sie am längeren Hebel.
STEINBOCK
Es ist jeglicher Konflikt im Privatleben zu vermeiden. Außerdem sollten Sie deutlich mehr auf Ihre Gesundheit und Fitness achten.
WASSERMANN
Man wird Sie an eine Verpflichtung erinnern. Eine Ihnen gestellte Aufgabe wird sehr reizvoll sein und Ihnen viel Freude bereiten.
FISCHE
Sie finden heute besonderen Geschmack an intensiven Gesprächen mit Ihren Freunden. Sie fühlen sich gut aufgehoben und inspiriert.
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