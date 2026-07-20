Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 20.07.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Ihrem Tatendrang fehlt es momentan ein wenig an klaren Zielen. Denken Sie an die Gesundheit, finden Sie bei allem das rechte Maß.
STIER
Das Vertrauen in Ihre Fähigkeiten lässt Sie heute ganz entspannt in ein Gespräch gehen. Sie wissen, dass Sie Erfolg haben werden.
ZWILLINGE
Es ist nicht weiter tragisch, wenn es nicht ganz so reibungslos läuft wie sonst. Sie müssen schließlich niemandem etwas beweisen.
KREBS
Sie brauchen heute wirklich keinen Stress aufkommen zu lassen. Das moderate Tempo, das Sie an den Tag legen, kommt allen gelegen.
LÖWE
Das Neue übt eine magische Faszination auf Sie aus. Sie zeigen sich auf eine angenehme Art flexibler, als man es von Ihnen kennt.
JUNGFRAU
Gehen Sie etwas diplomatischer vor, wägen Sie nach allen Seiten sorgfältig ab und verlassen Sie sich nicht allein auf Ihr Urteil.
WAAGE
Zurücklehnen und an gar nichts denken müssen: Momente dieser Art sind zwar selten, aber heute durchaus möglich. Genießen Sie sie!
SKORPION
Quittieren Sie einen kleinen Rückschlag mit einem Schulterzucken. Wirklicher Ärger ist nach Ansicht der Sterne nicht zu erwarten.
SCHÜTZE
Der Schlüssel zum Erfolg? Den scheinen Sie bereits in der Hand zu halten, denn Ihre Ergebnisse können sich wirklich sehen lassen.
STEINBOCK
Sie fahren wesentlich besser, wenn Sie den Geschehnissen ihren Lauf lassen und darauf verzichten, alles selbst steuern zu wollen.
WASSERMANN
Halten Sie sich mit festen Zusagen lieber zurück. Schnell kommt jetzt eines zum anderen und Sie könnten ein Zeitproblem bekommen.
FISCHE
Es kann nicht schaden, eine größere Investition noch einmal zu überdenken. Stehen Ihre Kontoampeln auf Grün, können Sie loslegen.
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