Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 20.07.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

20. Juli 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Ihrem Tatendrang fehlt es momentan ein wenig an klaren Zielen. Denken Sie an die Gesundheit, finden Sie bei allem das rechte Maß. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Das Vertrauen in Ihre Fähigkeiten lässt Sie heute ganz entspannt in ein Gespräch gehen. Sie wissen, dass Sie Erfolg haben werden. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Es ist nicht weiter tragisch, wenn es nicht ganz so reibungslos läuft wie sonst. Sie müssen schließlich niemandem etwas beweisen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Sie brauchen heute wirklich keinen Stress aufkommen zu lassen. Das moderate Tempo, das Sie an den Tag legen, kommt allen gelegen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Das Neue übt eine magische Faszination auf Sie aus. Sie zeigen sich auf eine angenehme Art flexibler, als man es von Ihnen kennt. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Gehen Sie etwas diplomatischer vor, wägen Sie nach allen Seiten sorgfältig ab und verlassen Sie sich nicht allein auf Ihr Urteil. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Zurücklehnen und an gar nichts denken müssen: Momente dieser Art sind zwar selten, aber heute durchaus möglich. Genießen Sie sie! Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Quittieren Sie einen kleinen Rückschlag mit einem Schulterzucken. Wirklicher Ärger ist nach Ansicht der Sterne nicht zu erwarten. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Der Schlüssel zum Erfolg? Den scheinen Sie bereits in der Hand zu halten, denn Ihre Ergebnisse können sich wirklich sehen lassen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Sie fahren wesentlich besser, wenn Sie den Geschehnissen ihren Lauf lassen und darauf verzichten, alles selbst steuern zu wollen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Halten Sie sich mit festen Zusagen lieber zurück. Schnell kommt jetzt eines zum anderen und Sie könnten ein Zeitproblem bekommen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Es kann nicht schaden, eine größere Investition noch einmal zu überdenken. Stehen Ihre Kontoampeln auf Grün, können Sie loslegen.