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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 20.07.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Ihrem Tatendrang fehlt es momentan ein wenig an klaren Zielen. Denken Sie an die Gesundheit, finden Sie bei allem das rechte Maß.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Das Vertrauen in Ihre Fähigkeiten lässt Sie heute ganz entspannt in ein Gespräch gehen. Sie wissen, dass Sie Erfolg haben werden.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Es ist nicht weiter tragisch, wenn es nicht ganz so reibungslos läuft wie sonst. Sie müssen schließlich niemandem etwas beweisen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Sie brauchen heute wirklich keinen Stress aufkommen zu lassen. Das moderate Tempo, das Sie an den Tag legen, kommt allen gelegen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Das Neue übt eine magische Faszination auf Sie aus. Sie zeigen sich auf eine angenehme Art flexibler, als man es von Ihnen kennt.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Gehen Sie etwas diplomatischer vor, wägen Sie nach allen Seiten sorgfältig ab und verlassen Sie sich nicht allein auf Ihr Urteil.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Zurücklehnen und an gar nichts denken müssen: Momente dieser Art sind zwar selten, aber heute durchaus möglich. Genießen Sie sie!

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Quittieren Sie einen kleinen Rückschlag mit einem Schulterzucken. Wirklicher Ärger ist nach Ansicht der Sterne nicht zu erwarten.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Der Schlüssel zum Erfolg? Den scheinen Sie bereits in der Hand zu halten, denn Ihre Ergebnisse können sich wirklich sehen lassen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Sie fahren wesentlich besser, wenn Sie den Geschehnissen ihren Lauf lassen und darauf verzichten, alles selbst steuern zu wollen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Halten Sie sich mit festen Zusagen lieber zurück. Schnell kommt jetzt eines zum anderen und Sie könnten ein Zeitproblem bekommen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Es kann nicht schaden, eine größere Investition noch einmal zu überdenken. Stehen Ihre Kontoampeln auf Grün, können Sie loslegen.

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