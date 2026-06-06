Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 06.06.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Eine gute Zusammenarbeit wird gestört durch Unaufrichtigkeiten. Geben Sie acht, dass sich da keine Intrige zusammenbraut.
STIER
Loyalität und Hilfsbereitschaft zahlen sich aus. Jemand wird Ihnen deutlich zu verstehen geben, wie dankbar er Ihnen ist.
ZWILLINGE
Es gibt Entscheidungen, die Sie lieber mit Ihren Kollegen besprechen sollten. Dann fühlt sich auch niemand benachteiligt.
KREBS
Sie spüren deutlich, dass Sie heute genügend Energie haben, um durchaus Außergewöhnliches zu leisten. Nutzen Sie den Tag!
LÖWE
Sie könnten zurzeit vor der Wahl stehen: Zurückhaltung oder den ersten Schritt wagen? Keine Angst, beides führt zum Ziel!
JUNGFRAU
Sie könnten von Ihrer heutigen Energie überwältigt werden. Sport wäre eine gute Möglichkeit, um sich richtig auszupowern.
WAAGE
Ein unbedachter Schritt und schon kann eine Chance vorbei sein. Lassen Sie sich viel Zeit für eine wichtige Entscheidung.
SKORPION
Fleiß, Ehrgeiz und Diplomatie nennt sich das Trio, das Ihnen heute beim Erreichen Ihrer Ziele tatkräftig zur Seite steht.
SCHÜTZE
Werden Sie sich darüber klar, was Sie augenblicklich in Angriff nehmen wollen und was Sie doch lieber sein lassen sollten.
STEINBOCK
Kein leichter Tag! Stellen Sie sich auf kleine Hürden und anstrengende Mitmenschen ein. So werden Sie besser damit fertig.
WASSERMANN
Agieren ist heute auf jeden Fall die bessere Alternative zur abwartenden Haltung. Jemand wartet auf ein Zeichen von Ihnen.
FISCHE
Gezielte Weiterbildung sollte vorangetrieben werden. Für Studien, Prüfungen usw. sind die Voraussetzungen derzeit optimal.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen