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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 15.07.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Der Kosmos warnt vor unüberlegten Ausgaben. Sichern Sie sich informationsmäßig ab, bevor Sie das Geld unter die Leute bringen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Frische Ideen und Strategien helfen Ihren Plänen auf die Sprünge. Belohnen Sie sich deshalb und gönnen Sie sich etwas Schönes.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Heute sollten Sie all das erledigen, was keinen Aufschub duldet. Sie werden sehen, der Tag lässt sich dann umso mehr genießen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Suchen Sie beruflich nach neuen Wegen. Steuern Sie ein Ziel konsequent an und lassen Sie sich von Besserwissern nicht beirren.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Ärger lässt sich momentan wohl nicht ganz vermeiden. Versuchen Sie, die Dinge gar nicht so nahe an sich herankommen zu lassen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Dass man Ihnen mehr Verantwortung überträgt, dürfen Sie als Auszeichnung betrachten. Folgen Sie heute einem gut gemeinten Rat!

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Mögen andere konfliktscheu sein, Sie sind es nicht! Das macht das Leben für Sie am heutigen Tag aber nicht unbedingt leichter.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Es könnte wieder einmal alles so richtig drunter und drüber gehen. Aber Sie entwickeln im rechten Augenblick ungeahnte Kräfte.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Zugeständnisse sind die idealen Bausteine, um ein Projekt ins Rollen zu bringen. Hören Sie sich die Vorschläge Ihrer Lieben an.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Stellen Sie jemanden zur Rede, wenn dafür ein guter Grund vorliegt. Je schneller die Angelegenheit vom Tisch ist, desto besser.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Hören Sie nicht immer nur auf Ihren Verstand, sondern auch auf Ihren Bauch. Bei einer Verhandlung keinesfalls zu defensiv sein!

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Dank Ihrer charismatischen Art wird es ein Leichtes sein, mit interessanten Menschen in Kontakt zu kommen, die Sie inspirieren.

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