Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 15.07.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Der Kosmos warnt vor unüberlegten Ausgaben. Sichern Sie sich informationsmäßig ab, bevor Sie das Geld unter die Leute bringen.
STIER
Frische Ideen und Strategien helfen Ihren Plänen auf die Sprünge. Belohnen Sie sich deshalb und gönnen Sie sich etwas Schönes.
ZWILLINGE
Heute sollten Sie all das erledigen, was keinen Aufschub duldet. Sie werden sehen, der Tag lässt sich dann umso mehr genießen.
KREBS
Suchen Sie beruflich nach neuen Wegen. Steuern Sie ein Ziel konsequent an und lassen Sie sich von Besserwissern nicht beirren.
LÖWE
Ärger lässt sich momentan wohl nicht ganz vermeiden. Versuchen Sie, die Dinge gar nicht so nahe an sich herankommen zu lassen.
JUNGFRAU
Dass man Ihnen mehr Verantwortung überträgt, dürfen Sie als Auszeichnung betrachten. Folgen Sie heute einem gut gemeinten Rat!
WAAGE
Mögen andere konfliktscheu sein, Sie sind es nicht! Das macht das Leben für Sie am heutigen Tag aber nicht unbedingt leichter.
SKORPION
Es könnte wieder einmal alles so richtig drunter und drüber gehen. Aber Sie entwickeln im rechten Augenblick ungeahnte Kräfte.
SCHÜTZE
Zugeständnisse sind die idealen Bausteine, um ein Projekt ins Rollen zu bringen. Hören Sie sich die Vorschläge Ihrer Lieben an.
STEINBOCK
Stellen Sie jemanden zur Rede, wenn dafür ein guter Grund vorliegt. Je schneller die Angelegenheit vom Tisch ist, desto besser.
WASSERMANN
Hören Sie nicht immer nur auf Ihren Verstand, sondern auch auf Ihren Bauch. Bei einer Verhandlung keinesfalls zu defensiv sein!
FISCHE
Dank Ihrer charismatischen Art wird es ein Leichtes sein, mit interessanten Menschen in Kontakt zu kommen, die Sie inspirieren.
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