Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 17.07.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Eigentlich braucht es gar nicht so viel, um Sie glücklich zu machen. Sie möchten einfach nur nicht von anderen verplant werden.
STIER
Etwas klappt, eine andere Sache geht genau daneben, damit müssen Sie fertigwerden. Für Sie bedeutet das eine große Geduldsprobe.
ZWILLINGE
Sie tragen gerade die rosarote Brille. Verliebtsein wird derzeit vom Kosmos unterstützt. Freuen Sie sich auf den heutigen Abend.
KREBS
Geschäftliche Probleme sind keineswegs unlösbar. Denken Sie scharf nach und es wird Ihnen bald das entsprechende Licht aufgehen.
LÖWE
Geduld, Rücksichtnahme und ein wenig Zurückhaltung sind Ihnen jetzt dringend anzuraten. Dann könnten Wünsche in Erfüllung gehen.
JUNGFRAU
Nicht über Banalitäten aufregen! Gemeinsame Interessen sollten Ihnen wichtiger sein als gelegentliche Meinungsverschiedenheiten.
WAAGE
Ihre gute Stimmung färbt auch auf Ihre Mitmenschen ab. Guter Tag, um sich mit Freunden zu treffen und alles langsamer anzugehen.
SKORPION
Entschließen Sie sich zu einem Fortbildungsprogramm, das Sie beruflich weiterbringen kann, auch wenn Ihre Freizeit knapper wird.
SCHÜTZE
Rund um die Liebe wird es interessant. Gemeinsame Unternehmungen geben einer Partnerschaft erneut Schwung.
STEINBOCK
Ein Schlüsselerlebnis führt dazu, dass Sie Ihre Einstellung noch einmal überdenken. Damit geben Sie jemandem eine zweite Chance.
WASSERMANN
Sie sollten bereit sein, einen Fehler, der Ihnen unterlaufen ist, einzugestehen. Sie könnten danach viel ruhiger ans Werk gehen.
FISCHE
Bei einer Meinungsverschiedenheit beweisen Sie Kompromissbereitschaft. Sehr bald ist ein Missverständnis aus der Welt geschafft.
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