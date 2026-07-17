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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 17.07.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Eigentlich braucht es gar nicht so viel, um Sie glücklich zu machen. Sie möchten einfach nur nicht von anderen verplant werden.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Etwas klappt, eine andere Sache geht genau daneben, damit müssen Sie fertigwerden. Für Sie bedeutet das eine große Geduldsprobe.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Sie tragen gerade die rosarote Brille. Verliebtsein wird derzeit vom Kosmos unterstützt. Freuen Sie sich auf den heutigen Abend.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Geschäftliche Probleme sind keineswegs unlösbar. Denken Sie scharf nach und es wird Ihnen bald das entsprechende Licht aufgehen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Geduld, Rücksichtnahme und ein wenig Zurückhaltung sind Ihnen jetzt dringend anzuraten. Dann könnten Wünsche in Erfüllung gehen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Nicht über Banalitäten aufregen! Gemeinsame Interessen sollten Ihnen wichtiger sein als gelegentliche Meinungsverschiedenheiten.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Ihre gute Stimmung färbt auch auf Ihre Mitmenschen ab. Guter Tag, um sich mit Freunden zu treffen und alles langsamer anzugehen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Entschließen Sie sich zu einem Fortbildungsprogramm, das Sie beruflich weiterbringen kann, auch wenn Ihre Freizeit knapper wird.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Rund um die Liebe wird es interessant. Gemeinsame Unternehmungen geben einer Partnerschaft erneut Schwung.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Ein Schlüsselerlebnis führt dazu, dass Sie Ihre Einstellung noch einmal überdenken. Damit geben Sie jemandem eine zweite Chance.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Sie sollten bereit sein, einen Fehler, der Ihnen unterlaufen ist, einzugestehen. Sie könnten danach viel ruhiger ans Werk gehen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Bei einer Meinungsverschiedenheit beweisen Sie Kompromissbereitschaft. Sehr bald ist ein Missverständnis aus der Welt geschafft.

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