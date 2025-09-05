AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 05.09.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Private Angelegenheiten drängen sich in den Vordergrund. Ein kleiner finanzieller Engpass ist von vorübergehender Natur.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Den Ausgang einer Verhandlung haben Sie sich heute vielleicht etwas anders vorgestellt. Kein Grund, sich zurückzuziehen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Achtung vor unbedachten Äußerungen! Ihre Worte könnten heute verletzend sein. Gegen Abend wird es deutlich harmonischer.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Für den Fall, dass Ihr Chef die Anforderungen deutlich erhöht, sollten Sie gemeinsam überlegen, wie das zu schaffen ist.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Passen Sie auf, die Konkurrenz hat es auf Sie abgesehen. Jetzt heißt es: Zähne zusammenbeißen und vollen Einsatz zeigen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Einige dürfen sich über finanziellen Aufschwung freuen, für andere hat ein laufender Prozess gute Aussichten auf Erfolg.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Das Grobe ist erledigt, jetzt kommt es auf die Feinabstimmung an. Achten Sie darauf, konzentriert bei der Sache zu sein.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Sie wissen genau, worauf es ankommt und verschwenden heute keine Sekunde an eine Diskussion, die Sie nicht weiterbringt.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Jetzt bieten sich ausgezeichnete Voraussetzungen, reinen Tisch zu machen und Ordnung in Ihre Angelegenheiten zu bringen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Teilen Sie sich Ihre Aufgaben ein, wenn Sie sich viel vorgenommen haben. Mit kleinen Schritten kommen Sie auch ans Ziel.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Um den Verlauf eines schwierigen Gesprächs zu steuern, brauchen Sie eine große Portion Einfühlungsvermögen und Toleranz.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Wenn Belastendes auf die Seele drückt, dann sollten Sie das Gespräch suchen. Anschließend geht es Ihnen deutlich besser.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.