Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 23.10.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

23. Oktober 2025 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Es tut Ihnen besonders gut, wenn Sie sich zeitweise um Ihre eigenen Bedürfnisse kümmern und Lieblingsbeschäftigungen nachgehen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Sie scheinen mit dem Schicksal zu hadern: Einerseits sehnen Sie sich nach Abwechslung, andererseits schätzen Sie das Vertraute. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Reize von außen wirken als Verstärker einer ohnehin schon nervösen Grundstimmung. Das könnte auch zu Missverständnissen führen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Die eigenen Stärken erkennen? Manchmal einfacher gesagt als getan. Wie gut, dass jemand Sie dabei heute tatkräftig unterstützt. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Sosehr Sie sich auch einen bestimmten Verlauf einer Sache wünschen, es wird Ihnen nichts anderes übrig bleiben, als abzuwarten. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Bei einer wichtigen Verhandlung kommt es zwar auch auf Ihre Meinung an, reden Sie die Gegenseite aber nicht in Grund und Boden. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Schlechtwetterdepressionen? Nicht mit Ihnen, Sie nutzen diese Momente zum Beispiel mit einem guten Buch und Ihrem Lieblingstee. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Geplante Veränderungen sollten Sie jetzt rasch in die Tat umsetzen. Verfolgen Sie mit Schwung und Ausdauer intensiv Ihre Ziele. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Es ist die Macht der Gewohnheit, von der die guten Vorsätze heute ausgetrickst werden könnten. Behalten Sie Ihr Ziel vor Augen! Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Um sich über eine Sache wirklich im Klaren zu sein, sollten sich Singles Zeit nehmen und Zukunftswünsche konkreter formulieren. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Sie sollten sich jetzt gewissenhaft fragen, ob alles, was auf Ihrem Speiseplan steht, auch wirklich gut für Ihre Ernährung ist. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Es geht wieder mit Schwung aufwärts. Hauptsächlich jetzt auf langfristige Pläne konzentrieren. Alle Anzeichen stehen gut dafür.