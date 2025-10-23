AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 23.10.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News

Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Es tut Ihnen besonders gut, wenn Sie sich zeitweise um Ihre eigenen Bedürfnisse kümmern und Lieblingsbeschäftigungen nachgehen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Sie scheinen mit dem Schicksal zu hadern: Einerseits sehnen Sie sich nach Abwechslung, andererseits schätzen Sie das Vertraute.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Reize von außen wirken als Verstärker einer ohnehin schon nervösen Grundstimmung. Das könnte auch zu Missverständnissen führen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Die eigenen Stärken erkennen? Manchmal einfacher gesagt als getan. Wie gut, dass jemand Sie dabei heute tatkräftig unterstützt.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Sosehr Sie sich auch einen bestimmten Verlauf einer Sache wünschen, es wird Ihnen nichts anderes übrig bleiben, als abzuwarten.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Bei einer wichtigen Verhandlung kommt es zwar auch auf Ihre Meinung an, reden Sie die Gegenseite aber nicht in Grund und Boden.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Schlechtwetterdepressionen? Nicht mit Ihnen, Sie nutzen diese Momente zum Beispiel mit einem guten Buch und Ihrem Lieblingstee.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Geplante Veränderungen sollten Sie jetzt rasch in die Tat umsetzen. Verfolgen Sie mit Schwung und Ausdauer intensiv Ihre Ziele.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Es ist die Macht der Gewohnheit, von der die guten Vorsätze heute ausgetrickst werden könnten. Behalten Sie Ihr Ziel vor Augen!

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Um sich über eine Sache wirklich im Klaren zu sein, sollten sich Singles Zeit nehmen und Zukunftswünsche konkreter formulieren.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Sie sollten sich jetzt gewissenhaft fragen, ob alles, was auf Ihrem Speiseplan steht, auch wirklich gut für Ihre Ernährung ist.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Es geht wieder mit Schwung aufwärts. Hauptsächlich jetzt auf langfristige Pläne konzentrieren. Alle Anzeichen stehen gut dafür.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.