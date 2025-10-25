Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 25.10.2025
WIDDER
Der Tag wird nicht ganz so verlaufen wie von Ihnen erwartet. Spontane Planänderungen erfordern Ihr gesamtes Organisationstalent.
STIER
Das Privatleben läuft nun weitgehend nach Ihren Vorstellungen. Schauen Sie also nur noch nach vorn und haken Sie Vergangenes ab.
ZWILLINGE
Jeder, der den nötigen Elan aufbringt, wird sich jetzt richtig entfalten können. Der Kosmos spendiert heute gute Erfolgschancen.
KREBS
Vor Besserwissern müssen Sie sich jetzt in Acht nehmen. Wie die Lage in Herzensdingen steht, sollten nur Sie ganz allein wissen.
LÖWE
Ihre großen Träume könnten in greifbare Nähe rücken. Singles profitieren von ihrem natürlichen Auftreten, das viele beeindruckt.
JUNGFRAU
Ihre tägliche Routinebeschäftigung wird Ihnen glatt von der Hand gehen. Sie haben keine nennenswerten Widerstände zu überwinden.
WAAGE
Es braut sich eventuell ein kleines Unwetter zusammen, dem Sie mit guten Nerven und fundierten Argumenten entgegenwirken können.
SKORPION
Ein Knoten wird sich nicht allein durch Argumente lösen lassen. Mögliche Verzögerungen sollten jetzt schon einkalkuliert werden.
SCHÜTZE
Es scheint der Zeitpunkt gekommen, an dem die berufliche Situation genauer betrachtet werden sollte. Setzen Sie sich neue Ziele.
STEINBOCK
Ein paar Stolpersteine müssen wohl in Kauf genommen werden. Freuen Sie sich einfach über die kleineren schönen Dinge des Lebens.
WASSERMANN
Suchen Sie das Gespräch, wenn sich die Dinge nicht nach Ihren Vorstellungen entwickeln. Vielleicht öffnen sich sogar neue Türen.
FISCHE
Ein Tag für viele kleine Fettnäpfchentretereien. Also am besten sehr vorsichtig und zurückhaltend agieren, dann passiert weniger.
