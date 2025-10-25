Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 25.10.2025

25. Oktober 2025 - 00:01 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Der Tag wird nicht ganz so verlaufen wie von Ihnen erwartet. Spontane Planänderungen erfordern Ihr gesamtes Organisationstalent. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Das Privatleben läuft nun weitgehend nach Ihren Vorstellungen. Schauen Sie also nur noch nach vorn und haken Sie Vergangenes ab. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Jeder, der den nötigen Elan aufbringt, wird sich jetzt richtig entfalten können. Der Kosmos spendiert heute gute Erfolgschancen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Vor Besserwissern müssen Sie sich jetzt in Acht nehmen. Wie die Lage in Herzensdingen steht, sollten nur Sie ganz allein wissen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Ihre großen Träume könnten in greifbare Nähe rücken. Singles profitieren von ihrem natürlichen Auftreten, das viele beeindruckt. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Ihre tägliche Routinebeschäftigung wird Ihnen glatt von der Hand gehen. Sie haben keine nennenswerten Widerstände zu überwinden. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Es braut sich eventuell ein kleines Unwetter zusammen, dem Sie mit guten Nerven und fundierten Argumenten entgegenwirken können. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Ein Knoten wird sich nicht allein durch Argumente lösen lassen. Mögliche Verzögerungen sollten jetzt schon einkalkuliert werden. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Es scheint der Zeitpunkt gekommen, an dem die berufliche Situation genauer betrachtet werden sollte. Setzen Sie sich neue Ziele. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Ein paar Stolpersteine müssen wohl in Kauf genommen werden. Freuen Sie sich einfach über die kleineren schönen Dinge des Lebens. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Suchen Sie das Gespräch, wenn sich die Dinge nicht nach Ihren Vorstellungen entwickeln. Vielleicht öffnen sich sogar neue Türen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Ein Tag für viele kleine Fettnäpfchentretereien. Also am besten sehr vorsichtig und zurückhaltend agieren, dann passiert weniger.