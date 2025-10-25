AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 25.10.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Der Tag wird nicht ganz so verlaufen wie von Ihnen erwartet. Spontane Planänderungen erfordern Ihr gesamtes Organisationstalent.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Das Privatleben läuft nun weitgehend nach Ihren Vorstellungen. Schauen Sie also nur noch nach vorn und haken Sie Vergangenes ab.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Jeder, der den nötigen Elan aufbringt, wird sich jetzt richtig entfalten können. Der Kosmos spendiert heute gute Erfolgschancen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Vor Besserwissern müssen Sie sich jetzt in Acht nehmen. Wie die Lage in Herzensdingen steht, sollten nur Sie ganz allein wissen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Ihre großen Träume könnten in greifbare Nähe rücken. Singles profitieren von ihrem natürlichen Auftreten, das viele beeindruckt.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Ihre tägliche Routinebeschäftigung wird Ihnen glatt von der Hand gehen. Sie haben keine nennenswerten Widerstände zu überwinden.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Es braut sich eventuell ein kleines Unwetter zusammen, dem Sie mit guten Nerven und fundierten Argumenten entgegenwirken können.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Ein Knoten wird sich nicht allein durch Argumente lösen lassen. Mögliche Verzögerungen sollten jetzt schon einkalkuliert werden.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Es scheint der Zeitpunkt gekommen, an dem die berufliche Situation genauer betrachtet werden sollte. Setzen Sie sich neue Ziele.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Ein paar Stolpersteine müssen wohl in Kauf genommen werden. Freuen Sie sich einfach über die kleineren schönen Dinge des Lebens.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Suchen Sie das Gespräch, wenn sich die Dinge nicht nach Ihren Vorstellungen entwickeln. Vielleicht öffnen sich sogar neue Türen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Ein Tag für viele kleine Fettnäpfchentretereien. Also am besten sehr vorsichtig und zurückhaltend agieren, dann passiert weniger.

