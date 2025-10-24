Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 24.10.2025
WIDDER
Für einige Kollegen sind Sie eine große Inspiration. Das sollte Sie nicht verlegen machen. Freuen Sie sich über das Kompliment.
STIER
Diskussionen werden wenig Sinn haben. Einige Mitmenschen sind derzeit nicht bereit, von ihrer vorgefassten Meinung abzuweichen.
ZWILLINGE
Durch fehlende Flexibilität und Unnachgiebigkeit stehen Sie sich nur selbst im Weg. Alles einfach einmal etwas lockerer angehen!
KREBS
Benutzen Sie für Ihre Zwecke kein Hintertürchen. Nur mit Diplomatie werden Sie eine leidige Sache aus der Welt schaffen können.
LÖWE
Gehen Sie etwas mehr unter Menschen! Nette Bekanntschaften und interessante Kontakte werden wieder Schwung in Ihr Leben bringen.
JUNGFRAU
Mit einer anspruchsvollen Aufgabe werden Sie problemlos fertig. Eine Finanzsache erfordert allerdings noch etwas mehr an Geduld.
WAAGE
Dieser Tag hält eine positive Überraschung für Sie bereit, die ganz schnell dafür sorgt, dass ein Problem an Bedeutung verliert.
SKORPION
Es ist wichtig, dass Sie ein Vorhaben gründlich vorbereiten. Beruflich sind nennenswerte Erfolge so bald noch nicht zu erwarten.
SCHÜTZE
Geschäftliche Probleme sind keineswegs unlösbar. Denken Sie scharf nach und es wird Ihnen bald das entsprechende Licht aufgehen.
STEINBOCK
Die ersten Erfolge Ihrer Maßnahmen beginnen anzuschlagen. Die kleinen Schwächen können Sie viel leichter ausgleichen als früher.
WASSERMANN
Entschließen Sie sich zu einem Fortbildungsprogramm, das Sie beruflich weiterbringen kann, auch wenn Ihre Freizeit knapper wird.
FISCHE
Venus zaubert Ihnen oft ein geheimnisvolles Lächeln auf die Lippen und verstärkt die ohnehin schon vorhandene Flirtbereitschaft.
