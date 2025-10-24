AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 24.10.2025

Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Für einige Kollegen sind Sie eine große Inspiration. Das sollte Sie nicht verlegen machen. Freuen Sie sich über das Kompliment.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Diskussionen werden wenig Sinn haben. Einige Mitmenschen sind derzeit nicht bereit, von ihrer vorgefassten Meinung abzuweichen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Durch fehlende Flexibilität und Unnachgiebigkeit stehen Sie sich nur selbst im Weg. Alles einfach einmal etwas lockerer angehen!

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Benutzen Sie für Ihre Zwecke kein Hintertürchen. Nur mit Diplomatie werden Sie eine leidige Sache aus der Welt schaffen können.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Gehen Sie etwas mehr unter Menschen! Nette Bekanntschaften und interessante Kontakte werden wieder Schwung in Ihr Leben bringen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Mit einer anspruchsvollen Aufgabe werden Sie problemlos fertig. Eine Finanzsache erfordert allerdings noch etwas mehr an Geduld.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Dieser Tag hält eine positive Überraschung für Sie bereit, die ganz schnell dafür sorgt, dass ein Problem an Bedeutung verliert.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Es ist wichtig, dass Sie ein Vorhaben gründlich vorbereiten. Beruflich sind nennenswerte Erfolge so bald noch nicht zu erwarten.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Geschäftliche Probleme sind keineswegs unlösbar. Denken Sie scharf nach und es wird Ihnen bald das entsprechende Licht aufgehen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Die ersten Erfolge Ihrer Maßnahmen beginnen anzuschlagen. Die kleinen Schwächen können Sie viel leichter ausgleichen als früher.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Entschließen Sie sich zu einem Fortbildungsprogramm, das Sie beruflich weiterbringen kann, auch wenn Ihre Freizeit knapper wird.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Venus zaubert Ihnen oft ein geheimnisvolles Lächeln auf die Lippen und verstärkt die ohnehin schon vorhandene Flirtbereitschaft.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.