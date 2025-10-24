Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 24.10.2025

24. Oktober 2025 - 00:01 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Für einige Kollegen sind Sie eine große Inspiration. Das sollte Sie nicht verlegen machen. Freuen Sie sich über das Kompliment. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Diskussionen werden wenig Sinn haben. Einige Mitmenschen sind derzeit nicht bereit, von ihrer vorgefassten Meinung abzuweichen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Durch fehlende Flexibilität und Unnachgiebigkeit stehen Sie sich nur selbst im Weg. Alles einfach einmal etwas lockerer angehen! Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Benutzen Sie für Ihre Zwecke kein Hintertürchen. Nur mit Diplomatie werden Sie eine leidige Sache aus der Welt schaffen können. Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. Gehen Sie etwas mehr unter Menschen! Nette Bekanntschaften und interessante Kontakte werden wieder Schwung in Ihr Leben bringen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Mit einer anspruchsvollen Aufgabe werden Sie problemlos fertig. Eine Finanzsache erfordert allerdings noch etwas mehr an Geduld. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Dieser Tag hält eine positive Überraschung für Sie bereit, die ganz schnell dafür sorgt, dass ein Problem an Bedeutung verliert. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Es ist wichtig, dass Sie ein Vorhaben gründlich vorbereiten. Beruflich sind nennenswerte Erfolge so bald noch nicht zu erwarten. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Geschäftliche Probleme sind keineswegs unlösbar. Denken Sie scharf nach und es wird Ihnen bald das entsprechende Licht aufgehen. Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. Die ersten Erfolge Ihrer Maßnahmen beginnen anzuschlagen. Die kleinen Schwächen können Sie viel leichter ausgleichen als früher. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Entschließen Sie sich zu einem Fortbildungsprogramm, das Sie beruflich weiterbringen kann, auch wenn Ihre Freizeit knapper wird. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Venus zaubert Ihnen oft ein geheimnisvolles Lächeln auf die Lippen und verstärkt die ohnehin schon vorhandene Flirtbereitschaft.