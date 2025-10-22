Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 22.10.2025
Bedeutung der Icons
WIDDER
Der Tag dürfte für einen Neuanfang wie geschaffen sein. Folgen Sie in Finanzangelegenheiten dem Rat eines erfahrenen Bekannten.
STIER
Seien Sie heute zurückhaltend bei Vertrags- und Rechtsangelegenheiten. Unterlassen Sie überstürzte Aktionen im Familienbereich.
ZWILLINGE
Jetzt ist die richtige Zeit, sich konkreter mit einem Vorhaben zu befassen und durch Beharrlichkeit ein Projekt voranzutreiben.
KREBS
Ihre Bemühungen, Verbindungen aufzubauen, tragen jetzt Früchte. Sie können sich auf jeden Einzelnen hundertprozentig verlassen.
LÖWE
Sie sind auf der Suche nach Beständigkeit in unserer schnelllebigen Zeit und treffen dabei auf Menschen, denen es genauso geht.
JUNGFRAU
Obwohl Ihnen das Abwarten und geduldige Zuhören schwerfällt, wird der Beruf es von Ihnen einfordern. Kein leichter Tag für Sie!
WAAGE
Es läuft nicht alles so, wie Sie es sich erhofft haben. Aber im Großen und Ganzen ist es gar nicht so schlecht, wie es scheint.
SKORPION
Widersprüchliche Einflüsse: einerseits großes Glück, andererseits kleinere Störfaktoren, die jedoch allemal zu bewältigen sind.
SCHÜTZE
Sie verharren gar nicht lange in der Warteposition, sondern gehen die Dinge, die auf Sie zukommen, zielstrebig und mit Elan an.
STEINBOCK
Das, was Ihnen anfangs aussichtslos erschien, entwickelt sich in eine überraschende Richtung. Damit hätten Sie nicht gerechnet!
WASSERMANN
Dies ist ein Tag, an dem es eigentlich nur Angenehmes gibt. Öffnen Sie Ihre Augen dafür, es ist nicht alles selbstverständlich.
FISCHE
Es herrscht eine angenehme Grundstimmung vor, da Sie nun deutlich mehr Kooperationsbereitschaft und Einfühlungsvermögen zeigen.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen