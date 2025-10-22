Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 22.10.2025

22. Oktober 2025 - 00:01 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Der Tag dürfte für einen Neuanfang wie geschaffen sein. Folgen Sie in Finanzangelegenheiten dem Rat eines erfahrenen Bekannten. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Seien Sie heute zurückhaltend bei Vertrags- und Rechtsangelegenheiten. Unterlassen Sie überstürzte Aktionen im Familienbereich. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Jetzt ist die richtige Zeit, sich konkreter mit einem Vorhaben zu befassen und durch Beharrlichkeit ein Projekt voranzutreiben. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Ihre Bemühungen, Verbindungen aufzubauen, tragen jetzt Früchte. Sie können sich auf jeden Einzelnen hundertprozentig verlassen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Sie sind auf der Suche nach Beständigkeit in unserer schnelllebigen Zeit und treffen dabei auf Menschen, denen es genauso geht. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Obwohl Ihnen das Abwarten und geduldige Zuhören schwerfällt, wird der Beruf es von Ihnen einfordern. Kein leichter Tag für Sie! Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Es läuft nicht alles so, wie Sie es sich erhofft haben. Aber im Großen und Ganzen ist es gar nicht so schlecht, wie es scheint. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Widersprüchliche Einflüsse: einerseits großes Glück, andererseits kleinere Störfaktoren, die jedoch allemal zu bewältigen sind. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Sie verharren gar nicht lange in der Warteposition, sondern gehen die Dinge, die auf Sie zukommen, zielstrebig und mit Elan an. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Das, was Ihnen anfangs aussichtslos erschien, entwickelt sich in eine überraschende Richtung. Damit hätten Sie nicht gerechnet! Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Dies ist ein Tag, an dem es eigentlich nur Angenehmes gibt. Öffnen Sie Ihre Augen dafür, es ist nicht alles selbstverständlich. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Es herrscht eine angenehme Grundstimmung vor, da Sie nun deutlich mehr Kooperationsbereitschaft und Einfühlungsvermögen zeigen.