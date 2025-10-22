AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 22.10.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Der Tag dürfte für einen Neuanfang wie geschaffen sein. Folgen Sie in Finanzangelegenheiten dem Rat eines erfahrenen Bekannten.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Seien Sie heute zurückhaltend bei Vertrags- und Rechtsangelegenheiten. Unterlassen Sie überstürzte Aktionen im Familienbereich.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Jetzt ist die richtige Zeit, sich konkreter mit einem Vorhaben zu befassen und durch Beharrlichkeit ein Projekt voranzutreiben.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Ihre Bemühungen, Verbindungen aufzubauen, tragen jetzt Früchte. Sie können sich auf jeden Einzelnen hundertprozentig verlassen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Sie sind auf der Suche nach Beständigkeit in unserer schnelllebigen Zeit und treffen dabei auf Menschen, denen es genauso geht.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Obwohl Ihnen das Abwarten und geduldige Zuhören schwerfällt, wird der Beruf es von Ihnen einfordern. Kein leichter Tag für Sie!

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Es läuft nicht alles so, wie Sie es sich erhofft haben. Aber im Großen und Ganzen ist es gar nicht so schlecht, wie es scheint.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Widersprüchliche Einflüsse: einerseits großes Glück, andererseits kleinere Störfaktoren, die jedoch allemal zu bewältigen sind.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Sie verharren gar nicht lange in der Warteposition, sondern gehen die Dinge, die auf Sie zukommen, zielstrebig und mit Elan an.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Das, was Ihnen anfangs aussichtslos erschien, entwickelt sich in eine überraschende Richtung. Damit hätten Sie nicht gerechnet!

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Dies ist ein Tag, an dem es eigentlich nur Angenehmes gibt. Öffnen Sie Ihre Augen dafür, es ist nicht alles selbstverständlich.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Es herrscht eine angenehme Grundstimmung vor, da Sie nun deutlich mehr Kooperationsbereitschaft und Einfühlungsvermögen zeigen.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.