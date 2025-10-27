AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 27.10.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Auch wenn es schwerfällt: Halten Sie zu Menschen, die Ihnen nicht guttun, etwas mehr Abstand, dann geht es Ihnen deutlich besser.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Ihr beruflicher Ehrgeiz scheint Ihren Mitmenschen jetzt leicht übertrieben. In der Tat könnten häusliche Belange darunter leiden.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

In Ihrem Umfeld bahnt sich eine Veränderung an, das lässt Sie dann wieder ein wenig aufatmen. Trotz alledem: viel gesünder leben!

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Zurücklehnen und an gar nichts denken müssen: Momente dieser Art sind zwar selten, aber heute durchaus möglich. Genießen Sie sie!

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Schließen Sie die Augen und wünschen Sie sich etwas. Gerade stehen die Chancen gut, dass sich ein kleiner Wunsch erfüllen könnte.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Mehr Flexibilität kann nicht schaden. Sonst könnte es passieren, dass Sie sich an den kleinen Hürden des Tages zu sehr aufreiben.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Daheim behutsam vorgehen, damit das jetzt bestehende gute Einvernehmen erhalten bleibt. Beruflich ruhig etwas stärker engagieren!

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Halten Sie sich mit festen Zusagen lieber zurück. Schnell kommt jetzt eines zum anderen und Sie könnten ein Zeitproblem bekommen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Sie fahren wesentlich besser, wenn Sie den Geschehnissen ihren Lauf lassen und darauf verzichten, alles selbst steuern zu wollen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Die Arbeit geht Ihnen zügig von der Hand und Sie schaffen viel. Unter Kollegen gelten Sie als strebsam, das stört Sie aber nicht.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Sie meistern viel, kommen heute jedoch an Ihre Grenzen. Neinsagen will gelernt sein. Fangen Sie am besten sofort mit dem Üben an.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Heute erst einmal sorgfältig den Weg abstecken, das Ziel markieren und dann mit gewohntem Tatendrang die Dinge in Angriff nehmen.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.