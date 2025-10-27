Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 27.10.2025
WIDDER
Auch wenn es schwerfällt: Halten Sie zu Menschen, die Ihnen nicht guttun, etwas mehr Abstand, dann geht es Ihnen deutlich besser.
STIER
Ihr beruflicher Ehrgeiz scheint Ihren Mitmenschen jetzt leicht übertrieben. In der Tat könnten häusliche Belange darunter leiden.
ZWILLINGE
In Ihrem Umfeld bahnt sich eine Veränderung an, das lässt Sie dann wieder ein wenig aufatmen. Trotz alledem: viel gesünder leben!
KREBS
Zurücklehnen und an gar nichts denken müssen: Momente dieser Art sind zwar selten, aber heute durchaus möglich. Genießen Sie sie!
LÖWE
Schließen Sie die Augen und wünschen Sie sich etwas. Gerade stehen die Chancen gut, dass sich ein kleiner Wunsch erfüllen könnte.
JUNGFRAU
Mehr Flexibilität kann nicht schaden. Sonst könnte es passieren, dass Sie sich an den kleinen Hürden des Tages zu sehr aufreiben.
WAAGE
Daheim behutsam vorgehen, damit das jetzt bestehende gute Einvernehmen erhalten bleibt. Beruflich ruhig etwas stärker engagieren!
SKORPION
Halten Sie sich mit festen Zusagen lieber zurück. Schnell kommt jetzt eines zum anderen und Sie könnten ein Zeitproblem bekommen.
SCHÜTZE
Sie fahren wesentlich besser, wenn Sie den Geschehnissen ihren Lauf lassen und darauf verzichten, alles selbst steuern zu wollen.
STEINBOCK
Die Arbeit geht Ihnen zügig von der Hand und Sie schaffen viel. Unter Kollegen gelten Sie als strebsam, das stört Sie aber nicht.
WASSERMANN
Sie meistern viel, kommen heute jedoch an Ihre Grenzen. Neinsagen will gelernt sein. Fangen Sie am besten sofort mit dem Üben an.
FISCHE
Heute erst einmal sorgfältig den Weg abstecken, das Ziel markieren und dann mit gewohntem Tatendrang die Dinge in Angriff nehmen.
