Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 21.10.2025
WIDDER
Die Verpflichtungen rufen! Ganz besonders im Haushalt wird es für Sie einmal wieder Zeit, sich dem zu widmen, was zu kurz kam.
STIER
Eine gewisse Unruhe wird sich bemerkbar machen. Vorsicht und Zurückhaltung sind derzeit angebrachter als impulsive Reaktionen.
ZWILLINGE
Mögen andere konfliktscheu sein, Sie sind es nicht! Das macht das Leben für Sie am heutigen Tag aber nicht unbedingt leichter.
KREBS
Sie müssen sich Ihrer Ziele und Wünsche nur klar werden und wirklich sicher sein, dann können Sie Ihre Kräfte besser einsetzen.
LÖWE
Gute Tipps sind normalerweise stets willkommen, doch heute würden Sie am liebsten so wenig wie möglich davon zu Ohren bekommen.
JUNGFRAU
Sie werden die Entwicklung nicht aufhalten können. Nehmen Sie die Dinge so, wie sie eben sind, und stellen Sie sich darauf ein.
WAAGE
Ihr unerschütterlicher Optimismus ermöglicht es Ihnen wieder einmal, selbst aus einer unbequemen Situation das Beste zu machen.
SKORPION
Ihr Arbeitseifer trägt jetzt Früchte. Eine Entscheidung fällt zu Ihren Gunsten aus. Möglich, dass das Neider auf den Plan ruft.
SCHÜTZE
Die Zeit ist gekommen: Das, was Sie sich schon länger vorgenommen haben, hat nun gute Chancen, erfolgreich umgesetzt zu werden.
STEINBOCK
Es bestehen Chancen, die bisherige Berufslage zu verbessern. Vorausgesetzt, Sie zögern eine Entscheidung nicht zu lange hinaus.
WASSERMANN
Es dürfte heute lebhaft zugehen und Sie könnten dabei in Zeitdruck geraten. Nervosität kann leider manchen Plan zunichtemachen.
FISCHE
Wenn Sie sich einmal etwas in den Kopf gesetzt haben, dann ziehen Sie die Sache auch durch. Es kann dabei zu Konflikten kommen.
