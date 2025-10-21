Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 21.10.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

21. Oktober 2025 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Die Verpflichtungen rufen! Ganz besonders im Haushalt wird es für Sie einmal wieder Zeit, sich dem zu widmen, was zu kurz kam. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Eine gewisse Unruhe wird sich bemerkbar machen. Vorsicht und Zurückhaltung sind derzeit angebrachter als impulsive Reaktionen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Mögen andere konfliktscheu sein, Sie sind es nicht! Das macht das Leben für Sie am heutigen Tag aber nicht unbedingt leichter. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Sie müssen sich Ihrer Ziele und Wünsche nur klar werden und wirklich sicher sein, dann können Sie Ihre Kräfte besser einsetzen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Gute Tipps sind normalerweise stets willkommen, doch heute würden Sie am liebsten so wenig wie möglich davon zu Ohren bekommen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Sie werden die Entwicklung nicht aufhalten können. Nehmen Sie die Dinge so, wie sie eben sind, und stellen Sie sich darauf ein. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Ihr unerschütterlicher Optimismus ermöglicht es Ihnen wieder einmal, selbst aus einer unbequemen Situation das Beste zu machen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Ihr Arbeitseifer trägt jetzt Früchte. Eine Entscheidung fällt zu Ihren Gunsten aus. Möglich, dass das Neider auf den Plan ruft. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Die Zeit ist gekommen: Das, was Sie sich schon länger vorgenommen haben, hat nun gute Chancen, erfolgreich umgesetzt zu werden. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Es bestehen Chancen, die bisherige Berufslage zu verbessern. Vorausgesetzt, Sie zögern eine Entscheidung nicht zu lange hinaus. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Es dürfte heute lebhaft zugehen und Sie könnten dabei in Zeitdruck geraten. Nervosität kann leider manchen Plan zunichtemachen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Wenn Sie sich einmal etwas in den Kopf gesetzt haben, dann ziehen Sie die Sache auch durch. Es kann dabei zu Konflikten kommen.