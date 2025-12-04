AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 04.12.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News

Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Ihr Einfallsreichtum scheint heute wirklich unerschöpflich zu sein. Es sind die spontanen Ideen, die die besten sind.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Sie sollten heute mit dem richtigen Schwung in den Tag starten, denn gleich am Vormittag haben Sie die besten Karten.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Mit erhöhtem Arbeitseifer werden Sie jetzt viel zu Wege bringen. Ihre körperliche Verfassung könnte kaum besser sein.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Ihr lebenskluger Rat wird sehr gefragt sein. Es gilt, eine verfahrene Angelegenheit wieder ins rechte Lot zu bringen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Eine kleine Auseinandersetzung am Vormittag kann Ihnen ganz bestimmt nicht die Laune an diesem schönen Tag verderben.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Mit Pedanterie oder scharfer Kritik lässt sich mit Sicherheit kein Blumentopf gewinnen, erst recht kein Herz erobern.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

In finanziellen Dingen müssen Sie vorsichtig sein. Nicht jedes Geschäft ist so interessant, wie Sie es sich erhoffen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Mancher Skorpion müsste etwas mehr Konsequenz an den Tag legen, wenn er eine frische Brise ins Umfeld bringen will.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Ein Ereignis könnte Ihr Leben umwälzen. Egal, Sie liegen auf Erfolgskurs und können eine großartige Idee durchsetzen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Für wichtige Gespräche ist morgens genug Zeit. Am Abend können Sie sich ganz Ihren romantischen Sehnsüchten hingeben.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Der Blick auf das Konto fällt zufriedenstellend aus. Es ist an der Zeit, sich selbst einen großen Wunsch zu erfüllen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Warten Sie mit einer Entscheidung vorerst noch ab. Manches ist nicht ausgereift genug. Kümmern Sie sich zuerst darum.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.