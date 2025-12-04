Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 04.12.2025
WIDDER
Ihr Einfallsreichtum scheint heute wirklich unerschöpflich zu sein. Es sind die spontanen Ideen, die die besten sind.
STIER
Sie sollten heute mit dem richtigen Schwung in den Tag starten, denn gleich am Vormittag haben Sie die besten Karten.
ZWILLINGE
Mit erhöhtem Arbeitseifer werden Sie jetzt viel zu Wege bringen. Ihre körperliche Verfassung könnte kaum besser sein.
KREBS
Ihr lebenskluger Rat wird sehr gefragt sein. Es gilt, eine verfahrene Angelegenheit wieder ins rechte Lot zu bringen.
LÖWE
Eine kleine Auseinandersetzung am Vormittag kann Ihnen ganz bestimmt nicht die Laune an diesem schönen Tag verderben.
JUNGFRAU
Mit Pedanterie oder scharfer Kritik lässt sich mit Sicherheit kein Blumentopf gewinnen, erst recht kein Herz erobern.
WAAGE
In finanziellen Dingen müssen Sie vorsichtig sein. Nicht jedes Geschäft ist so interessant, wie Sie es sich erhoffen.
SKORPION
Mancher Skorpion müsste etwas mehr Konsequenz an den Tag legen, wenn er eine frische Brise ins Umfeld bringen will.
SCHÜTZE
Ein Ereignis könnte Ihr Leben umwälzen. Egal, Sie liegen auf Erfolgskurs und können eine großartige Idee durchsetzen.
STEINBOCK
Für wichtige Gespräche ist morgens genug Zeit. Am Abend können Sie sich ganz Ihren romantischen Sehnsüchten hingeben.
WASSERMANN
Der Blick auf das Konto fällt zufriedenstellend aus. Es ist an der Zeit, sich selbst einen großen Wunsch zu erfüllen.
FISCHE
Warten Sie mit einer Entscheidung vorerst noch ab. Manches ist nicht ausgereift genug. Kümmern Sie sich zuerst darum.
