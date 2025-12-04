Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 04.12.2025

04. Dezember 2025 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Ihr Einfallsreichtum scheint heute wirklich unerschöpflich zu sein. Es sind die spontanen Ideen, die die besten sind. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Sie sollten heute mit dem richtigen Schwung in den Tag starten, denn gleich am Vormittag haben Sie die besten Karten. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Mit erhöhtem Arbeitseifer werden Sie jetzt viel zu Wege bringen. Ihre körperliche Verfassung könnte kaum besser sein. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Ihr lebenskluger Rat wird sehr gefragt sein. Es gilt, eine verfahrene Angelegenheit wieder ins rechte Lot zu bringen. Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. Eine kleine Auseinandersetzung am Vormittag kann Ihnen ganz bestimmt nicht die Laune an diesem schönen Tag verderben. Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Mit Pedanterie oder scharfer Kritik lässt sich mit Sicherheit kein Blumentopf gewinnen, erst recht kein Herz erobern. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. In finanziellen Dingen müssen Sie vorsichtig sein. Nicht jedes Geschäft ist so interessant, wie Sie es sich erhoffen. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Mancher Skorpion müsste etwas mehr Konsequenz an den Tag legen, wenn er eine frische Brise ins Umfeld bringen will. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Ein Ereignis könnte Ihr Leben umwälzen. Egal, Sie liegen auf Erfolgskurs und können eine großartige Idee durchsetzen. Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. Für wichtige Gespräche ist morgens genug Zeit. Am Abend können Sie sich ganz Ihren romantischen Sehnsüchten hingeben. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Der Blick auf das Konto fällt zufriedenstellend aus. Es ist an der Zeit, sich selbst einen großen Wunsch zu erfüllen. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Warten Sie mit einer Entscheidung vorerst noch ab. Manches ist nicht ausgereift genug. Kümmern Sie sich zuerst darum.