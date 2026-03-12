Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 12.03.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Es wäre ratsam, momentan den Druck etwas herauszunehmen und der Gelassenheit Raum zu gewähren. Vermeiden Sie Freizeitstress.
STIER
Sie tasten sich ganz langsam, aber sicher an eine neue Gefühlsebene heran. Das könnte Sie unter Umständen auch verunsichern.
ZWILLINGE
Es müsste Ihnen leichtfallen, sich heute durchzusetzen. Kein Wunder, Sie sind bestens vorbereitet. Ihre Idee wird honoriert.
KREBS
Geschäftlich läuft heute alles nach Wunsch; wenn Sie sich etwas bemühen, können Sie einen gewinnträchtigen Auftrag bekommen.
LÖWE
Nutzen Sie die positive Energie, um zu erledigen, was jetzt vollendet werden sollte. Das sorgt für mehr innere Zufriedenheit.
JUNGFRAU
Sie fühlen sich etwas überfordert. Bevor es zu ernsthaften Schwierigkeiten kommt, sollten Sie andere um Unterstützung bitten.
WAAGE
Ein Blick auf das Erreichte müsste eigentlich genügen, um stolz auf sich zu sein. Nur genau das scheint Ihnen schwerzufallen.
SKORPION
Kleine finanzielle Schwierigkeiten werden nun zu überwinden sein. Im Privatleben könnten Sie ein wenig in Bedrängnis geraten.
SCHÜTZE
Erfreuliches auf beruflicher Ebene! Geben Sie sich entschlossen und zielstrebig, das wird den entsprechenden Eindruck machen.
STEINBOCK
Sie finden für Ihr Anliegen Gehör. Wenn Sie zusätzliche Aufgaben übernehmen, kann ein neuer Vertrag Ihre Hoffnungen erfüllen.
WASSERMANN
Ein guter Zeitpunkt, um Verträge abzuschließen, sich auf Prüfungen vorzubereiten oder Liegengebliebenes einmal aufzuarbeiten.
FISCHE
Sie blühen so richtig auf, sobald Sie sich in Gesellschaft der Menschen befinden, mit denen Sie auf einer Wellenlänge liegen.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen