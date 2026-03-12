Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 12.03.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

12. März 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Es wäre ratsam, momentan den Druck etwas herauszunehmen und der Gelassenheit Raum zu gewähren. Vermeiden Sie Freizeitstress. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Sie tasten sich ganz langsam, aber sicher an eine neue Gefühlsebene heran. Das könnte Sie unter Umständen auch verunsichern. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Es müsste Ihnen leichtfallen, sich heute durchzusetzen. Kein Wunder, Sie sind bestens vorbereitet. Ihre Idee wird honoriert. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Geschäftlich läuft heute alles nach Wunsch; wenn Sie sich etwas bemühen, können Sie einen gewinnträchtigen Auftrag bekommen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Nutzen Sie die positive Energie, um zu erledigen, was jetzt vollendet werden sollte. Das sorgt für mehr innere Zufriedenheit. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Sie fühlen sich etwas überfordert. Bevor es zu ernsthaften Schwierigkeiten kommt, sollten Sie andere um Unterstützung bitten. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Ein Blick auf das Erreichte müsste eigentlich genügen, um stolz auf sich zu sein. Nur genau das scheint Ihnen schwerzufallen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Kleine finanzielle Schwierigkeiten werden nun zu überwinden sein. Im Privatleben könnten Sie ein wenig in Bedrängnis geraten. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Erfreuliches auf beruflicher Ebene! Geben Sie sich entschlossen und zielstrebig, das wird den entsprechenden Eindruck machen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Sie finden für Ihr Anliegen Gehör. Wenn Sie zusätzliche Aufgaben übernehmen, kann ein neuer Vertrag Ihre Hoffnungen erfüllen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Ein guter Zeitpunkt, um Verträge abzuschließen, sich auf Prüfungen vorzubereiten oder Liegengebliebenes einmal aufzuarbeiten. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Sie blühen so richtig auf, sobald Sie sich in Gesellschaft der Menschen befinden, mit denen Sie auf einer Wellenlänge liegen.