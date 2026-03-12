AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 12.03.2026

Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Es wäre ratsam, momentan den Druck etwas herauszunehmen und der Gelassenheit Raum zu gewähren. Vermeiden Sie Freizeitstress.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Sie tasten sich ganz langsam, aber sicher an eine neue Gefühlsebene heran. Das könnte Sie unter Umständen auch verunsichern.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Es müsste Ihnen leichtfallen, sich heute durchzusetzen. Kein Wunder, Sie sind bestens vorbereitet. Ihre Idee wird honoriert.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Geschäftlich läuft heute alles nach Wunsch; wenn Sie sich etwas bemühen, können Sie einen gewinnträchtigen Auftrag bekommen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Nutzen Sie die positive Energie, um zu erledigen, was jetzt vollendet werden sollte. Das sorgt für mehr innere Zufriedenheit.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Sie fühlen sich etwas überfordert. Bevor es zu ernsthaften Schwierigkeiten kommt, sollten Sie andere um Unterstützung bitten.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Ein Blick auf das Erreichte müsste eigentlich genügen, um stolz auf sich zu sein. Nur genau das scheint Ihnen schwerzufallen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Kleine finanzielle Schwierigkeiten werden nun zu überwinden sein. Im Privatleben könnten Sie ein wenig in Bedrängnis geraten.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Erfreuliches auf beruflicher Ebene! Geben Sie sich entschlossen und zielstrebig, das wird den entsprechenden Eindruck machen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Sie finden für Ihr Anliegen Gehör. Wenn Sie zusätzliche Aufgaben übernehmen, kann ein neuer Vertrag Ihre Hoffnungen erfüllen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Ein guter Zeitpunkt, um Verträge abzuschließen, sich auf Prüfungen vorzubereiten oder Liegengebliebenes einmal aufzuarbeiten.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Sie blühen so richtig auf, sobald Sie sich in Gesellschaft der Menschen befinden, mit denen Sie auf einer Wellenlänge liegen.

