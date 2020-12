Champions League im Liveticker: FC Bayern gegen Lokomotive Moskau live

Nach dem 3:3 im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig ist der FC Bayern am Mittwoch wieder in der Champions League gefordert. Im bedeutungslosen Spiel empfangen die Münchner am letzten Spieltag der Gruppenphase Lokomotive Moskau in der Allianz Arena. Der Titelverteidiger ist bereits als Gruppensieger für das Achtelfinale qualifiziert. Für die Gäste geht es im Fernduell mit RB Salzburg noch um den Einzug in die Europa League. Verzichten muss Hansi Flick unter anderem auf Defensivspezialist Javi Martínez, der sich gegen Leipzig eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen hat. Verfolgen Sie die Partie am Mittwoch im AZ-Liveticker!