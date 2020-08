Müller glaubt an ein intensives Spiel

Thomas Müller, der mit seinem 113. Champions-League-Spiele Bayerns Rekordhalter Philipp Lahm überholen würde, kündigte derweil ein intensives Spiel gegen die Barca-Stars an. "Wir wollen ihnen das Ballbesitzspiel so ungemütlich wie möglich machen. Der offene Schlagabtausch ist nicht das, was wir wollen", sagte der Torjäger. Das gelte nicht zuletzt für die Zweikämpfe mit Superstar Lionel Messi.