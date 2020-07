Sarpreet Singh (21/1,5): Der neuseeländische A-Nationalspieler mit indischen Wurzeln gilt als vielseitiger, technisch brillanter Mittelfeldspieler, der bleiben wird, um den Kader aufzufüllen. Hin und wieder winken dem Stammspieler der Drittliga-Mannschaft auch Profi-Einsätze. Obwohl eher zurückhaltend team-intern sehr beliebt. Hat Vertrag bis 2022.

Musiala und Richards hatten im Juni ihre Bundesliga-Debüts

Jamal Musiala (17/ohne Marktwert): Der Engländer (Geburtsort Stuttgart), seit Januar in München, spielte U17, U19 und im Saison-Endspurt erstmals bei den Profis, wurde mit 17 Jahren und 115 Tagen zu Bayerns jüngstem Bundesliga-Debütanten. Der offensive Mittelfeldspieler soll künftig Stamm der Drittliga-Mannschaft sein und mit einem längerfristigen Arbeitspapier als bisher (2022) ausgestattet werden.

Chris Richards (20/1,8): Der kopfballstarke Innenverteidiger hat angeblich ein Angebot von Union Berlin vorliegen. Debütierte wie Musiala im Juni in der Bundesliga, hat bereits in der U20 und U23 seines Heimatlandes USA gespielt. Soll langfristig bei Bayern (Vertrag bis 2023) eine Rolle spielen, daher kommt aktuell wohl nur eine Leihe infrage.

Jann-Fiete Arp (20/2): Der Pechvogel der Saison. Oft und immer wieder verletzt, fand der Drei-Millionen-Euro-Transfer vom Hamburger SV nie so recht in die Saison. Einzig in der Vorbereitung im Sommer 2019 konnte der Mittelstürmer (Vertrag bis 2024) überzeugen, dennoch reichte es nicht zu einer einzigen Minute Einsatzzeit bei den Profis. Nächster Tiefschlag: Bei Bayerns Vorbereitung aufs Champions League-Turnier in Lissabon spielt der Ex-Hamburger keine Rolle, er soll erst wieder zum Trainingsstart der Amateure Anfang August einsteigen. Seine Zukunft ist völlig offen.

