Thiago: Der Mann für die genialen Momente

Für die genialen Momente war in der Vergangenheit aber oft Thiago verantwortlich, an seine Ballsicherheit kommt kein anderer Star heran. Zudem hat er sich in der Defensivarbeit stark verbessert. An der Seite von Kimmich überzeugte Thiago in dieser Rückrunde, zum Beispiel beim 3:0-Erfolg gegen Chelsea im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals. Bayern-Legende Bixente Lizarazu sagte in der AZ: "Kimmich und Thiago zusammen sind wirklich fantastisch, ich sehe kein besseres Duo im Weltfußball."

Und nun soll dieses Duo gesprengt werden? Für Thiago, der derzeit nach einer Leisten-Operation am Comeback arbeitet und beim Pokalfinale am 4. Juli wieder fit sein will, könnte Bayern zumindest eine stattliche Ablöse einnehmen, ebenso wie für andere Mittelfeld-Verkaufskandidaten wie Corentin Tolisso (25) oder Javi Martínez (31).

Geld, das wiederum bei der Verpflichtung von Kai Havertz (21) helfen würde. Der Leverkusener Youngster, von vielen Topklubs umgarnt, hat sich noch nicht final entschieden, wo er in Zukunft spielen wird. Falls Thiago tatsächlich gehen sollte, wäre ein reizvoller Platz im Bayern-Mittelfeld frei.

