So berichtet die "Süddeutsche Zeitung", dass der Flügelspieler noch immer verstimmt sei, weil die Bosse 2016 zwar über eine Verpflichtung nachgedacht, am Ende jedoch von einem Kauf abgesehen hätten. Der Grund: Das Flügelduo aus Franck Ribéry und Arjen Robben galt damals noch als gesetzt. Der Wechsel scheiterte, Sané ging vom FC Schalke 04 zu Manchester City. Die britische "Sun" berichtet zudem, dass sich Sané im Freundeskreis für einen Verbleib in England ausgesprochen haben soll.