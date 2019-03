Lucas Hernández: Knie-OP gut verlaufen

Hernández, der 80 Millionen Euro teure Rekordtransfer der Bayern, hat die OP am Innenband schon hinter sich. "Ich kann sagen, dass die OP optimal verlaufen ist", sagte Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt: "Der Spieler wird dem FC Bayern zum Saisonstart zur Verfügung stehen." Die Reha soll der Verteidiger bereits in München absolvieren. Eine gute Gelegenheit, um sich nach neuen französischen Freunden umzusehen – und diese wird Hernández in München finden.