Trägt er noch einmal das Bayern-Trikot? "Arjen verdient das", so Kovac. Franck Ribéry (35) reist nicht mit nach Düsseldorf, er fehlt seit Mittwoch erkrankt. Dafür ist Talent Alphonso Davies (18) wieder fit, könnte in den Kader rutschen.

Kovac will im Meisterkampf "die Spannung hochhalten"

Tolisso gegen die Zweifel: Den Franzosen hatte es im Training erwischt, ein Schock für alle. Der Verein gab Entwarnung: Keine strukturelle Verletzung, das im September gerissene Kreuzband ist heil geblieben.

"Es wurde alles überprüft, alles okay", meinte Kovac. Dennoch trainierte Corentin Tolisso nicht mit der Mannschaft. Der Grund, so Kovac: "Wir müssen ihn sukzessive wieder ans Mannschaftstraining heranführen. Der Kopf spielt da eine wichtige Rolle nach einer so langen Verletzungspause."

Gegen den BVB, nun wieder Jäger: "Wir müssen die Spannung hochhalten. In den letzten Partien muss man nochmal alles geben. Man muss jetzt mental stark sein, aber unsere Spieler sind es gewohnt, unter Druck zu spielen", sagte Kovac, der betonte: "Wir wollen Meister werden. Wenn wir die sechs verbleibenden Spiele gewinnen, kann der BVB machen, was er will." Die Dortmunder empfangen am Samstag (18.30 Uhr) Mainz, sie können vorlegen. Bayern muss am Sonntag bei der Fortuna nachziehen. "Wir wollen das wettmachen, was wir im Hinspiel verbockt haben", versprach Kovac, "es wird ein harter Fight."

Also: Kämpfen, Bayern, kämpfen!