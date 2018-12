Rummenigge bedankt sich bei Hoeneß

Rummenigge bedankte sich für das Vertrauen bei Hoeneß und dem Aufsichtsrat. In den vergangenen Jahren sei es gemeinsam gelungen, erklärte er, "den FC Bayern sowohl sportlich als auch wirtschaftlich in Europas Spitze zu etablieren. Unsere wichtigste Aufgabe in den kommenden Jahren wird es sein, den FC Bayern so weiterzuentwickeln, dass wir auch in der Zukunft einer der erfolgreichsten europäischen Spitzenklubs bleiben".