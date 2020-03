München - Der FC Bayern München passt sich in Sachen Training den Bedingungen an – virtuell. "Cyber-Training" nennt es der Rekordmeister selbst. Die Spieler haben während der Corona-Krise nun ihre erste Einheit unter den neuartigen Bedingungen absolviert. "Gestern hatten wir um elf Uhr erstmals unser "Cyber-Training". Alle waren motiviert, alle haben das sehr gut macht", erklärte Trainer Hansi Flick am Donnerstag.