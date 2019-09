...den Weg des FC Bayern mit jungen Spielern: "Es gibt zwei Wege: Zum einen über die zweite Mannschaft, das hat man am letzten Wochenende gesehen. Am Samstag waren Davies und Cuisance bei den Profis im Kader, und am Sonntag haben sie bei unseren Amateuren einen wichtigen Beitrag geleistet, den FC Ingolstadt zu schlagen. In der Dritten Liga sind unsere Talente wesentlich mehr gefordert als in der Regionalliga Bayern", erklärte Rummenigge: "Der zweite Weg ist, dass wir ein paar Spieler abgegeben haben, aber bei nahezu allen eine Rückkaufoption besitzen. Man muss diese Spieler beobachten."