Vorbereitung des TSV 1860 München Newsblog: Die Löwen im Trainingslager in Bodenmais

+++ Bierofka: Löwen, Hennef und Finnland +++

Trainer Daniel Bierofka wird laut Pressesprecher Rainer Kmeth von Donnerstag bis Samstag mit von der Partie sein: Vorher ist er noch in Hennef, um am nächsten Lehrgang für seinen Fußball-Lehrer teilzunehmen. Danach geht's am Sonntag zur U19-EM nach Finnland. Dort muss "Biero" ebenfalls im Rahmen der Ausbildung teilnehmen.