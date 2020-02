Boateng liefert seit der Winterpause ab

Flick, damals noch Kovacs Assistent, hielt Boateng bei Laune. Und als nach Niklas Süle auch noch Lucas Hernández sowie Javi Martínez ausfielen, erinnerte er sich, inzwischen zum Chef befördert, wieder an ihn. Seit der Winterpause stand der 31-Jährige in allen fünf Pflichtspielen in der Startelf – und überzeugte. Die Schweizer Fußballstatistiker von CIES führen ihn in ihrer Innenverteidiger-Liste auf Rang drei in Europas Top-Ligen, hinter Sergio Ramos (Real Madrid) und Presnel Kimpembe (PSG) – aber vor Europas Fußballer des Jahres Virgil van Dijk.