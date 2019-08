Coutinho und Perisic jetzt da, Sané vielleicht in der kommenden Saison, dazu noch die Außenstürmer Serge Gnabry und Kingsley Coman – für Werner wäre es eng und schwer beim Serienmeister geworden. Die Blöße, eine Bankdrückerrolle, auf Dauer nur eine Art Lukas-Podolski-Funktion in München einzunehmen, wollte sich Werner nicht geben – zu Recht. Daher jetzt der Leipziger Treueschwur – die Dominosteine sind gefallen. Und auch für Werner ist es eine Befreiung, beim Sonntagsspiel gegen Eintracht Frankfurt (2:1) bewies er schon nach zehn Minuten, wie wichtig er sein kann und warum die Bayern lange so viel Interesse an ihm hatten: Er traf gleich zum 1:0.