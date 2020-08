Das "Finale dahoam", Bayerns Heimspiel um die höchste Trophäe in Europas Fußball, wurde zum "Drama dahoam" – unvergesslich. 3:4 im Elfmeterschießen nach 3:1-Führung. Thomas Müllers Führung in der 83. Minute gleicht Didier Drogba (88.) noch aus, in der Verlängerung verschießt Arjen Robben einen Elfmeter. Haushoch sind Jupp Heynckes’ Bayern überlegen, das Eckenverhältnis lautet am Ende 20:1. Ach... Warum, weiß nur der Fußballgott.