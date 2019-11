Schon damals blieben die Verantwortlichen aber eine überzeugende Antwort schuldig, warum es dem sensiblen Coutinho besser ergehen sollte als James Rodríguez, der, mit ähnlichen Fähigkeiten ausgestattet, im System von Kovac nie zurecht kam.

Zugute halten muss man Coutinho freilich, dass seine Integration in den Kader unter erschwerten Bedingungen erfolgt: Die Vorbereitung mit dem Team verpasste der 27-Jährige – und kaum kam er mal ein bisschen in Schwung, stand schon wieder eine anstrengende Länderspielreise zur brasilianischen Nationalmannschaft an. Unter dem neuen Trainer muss Coutinho nun zeigen, dass er doch noch zu dem Schlüsselspieler in Bayerns Offensive werden kann, als der er geholt wurde.

Pavard noch kein Stabilitätsfaktor in der Abwehr

Benjamin Pavard: Bayerns Abwehrprobleme mit 16 Gegentoren in zehn Bundesligaspielen am französischen Weltmeister festzumachen, wäre unfair – ein Stabilitätsfaktor ist Pavard aber nicht gerade. Mit 59,87 Prozent gewonnener Zweikämpfe weist er einen deutlich schlechteren Wert als Teamkollege Niklas Süle (66,67) oder der abgewanderte Mats Hummels (67,07 bei Borussia Dortmund) auf. Häufige Positionswechsel machen die Eingewöhnung nicht leichter.

Ivan Perisic: 296 Bundesligaminuten, zwei Tore, eine Vorlage – das Offensivspiel der Bayern kann Perisic, der von Inter Mailand ausgeliehen wurde, bislang nicht wie gewünscht beflügeln. Beim Pokalspiel in Bochum (2:1) blieb der kroatische Vizeweltmeister blass und wurde von Kovac bereits zur Halbzeit ausgewechselt.

Lucas Hernández - der französische Dauerpatient

Lucas Hernández: Der Weltmeister zeigte von allen Neuzugängen die vielversprechendsten Ansätze, wird nun aber von einem Innenbandriss im Sprunggelenk außer Gefecht gesetzt. Hernández wird so zum Dauerpatienten: Bereits die Rückrunde der vergangenen Saison, damals noch bei Atlético Madrid, verpasste er fast komplett mit einer Innenbandverletzung.

Michaël Cuisance/Jann-Fiete Arp: Gerade einmal 30 Minuten kam Cuisance (20) bei den Profis zum Einsatz, immerhin zweimal lief er von Beginn an für die Drittliga-Mannschaft auf, dabei gelang ihm gegen Ingolstadt auch ein Tor. Noch bedrückender ist die Bilanz von Arp, der bei Kovac noch gar keine Rolle spielte und zuletzt mit einem Kahnbeinbruch fehlte.

Lesen Sie hier: Nach dem Kovac-Aus beim FC Bayern - Diese Spieler müssen jetzt liefern