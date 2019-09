Erst in der Halbzeit bringt Nagelsmann mit Diego Demme einen zweiten Sechser, um mehr Spieler und Anspielstationen im Zentrum zu haben. Die Rechnung geht auf, Bayern gibt das Spiel aus der Hand. Wie schon so oft in der vergangenen Saison reagiert Kovac nicht, wenn der Gegner sein System umstellt. "Es ist natürlich schwierig, während des Spiels irgendwo Einfluss zu nehmen auf die Mannschaft. Klar kann man dann umstellen. Aber ich weiß nicht, ob dann jeder auch alles mitbekommt", erklärte Kovac bei Sky und hinterließ ratlose Beobachter.

Ist das sogenannte Im-Match-Coaching nicht die eigentliche Kunst im physisch rasanten Fußball heutzutage? Im Hin und Her mit Ketten hinten und Dreiecken vorne, für das die Trainer ihre Teams verschiedene Systeme einstudieren lassen? Dafür sei, so Kovac, "die Halbzeit immer ein ganz guter Zeitpunkt, wo man etwas korrigiert". Nur dann? Seltsam. Müller meinte, ohne damit den Trainer anzugehen: "Wir haben einen Tick zu lange gebraucht, um uns auf die Systemumstellung einzustellen. Ich würde mir wünschen, dass wir dann schneller reagieren."

RB-Leipzig ist ein Kandidat im Meisterrennen

Dabei hätte es ein großer Kovac-Triumph werden können. Denn: Ja, die Bayern haben, wie er selbst zurecht sagte, "in der ersten Halbzeit sensationell gut gespielt". Und ja, es war "mit die beste Leistung, seit ich hier bin", stellte der 47-Jährige völlig richtig fest. Das große Aber lautet: Dass man die Partie dann nicht gewinnt, steht sinnbildlich für die – in nationalen Wettbewerben – sehr erfolgreiche Ära Kovac. Das Beste ist eben nicht gut genug. Oder wie Neuer dieses Ja-aber-Feeling umriss: "Es war kein so guter Tag für uns, obwohl wir keine schlechte Leistung gezeigt haben."

Vor dem Verlassen der Arena holte Müller noch zum Ritterschlag für die Gastgeber aus, indem er sagte: "Jeder, der sich aktuell in der Tabelle dort oben aufhält, ist ein Meisterkandidat."

