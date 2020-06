JAVI MARTÍNEZ - NOTE 4: Premiere für den Spanier seit der Corona-Pause: Erster Einsatz von Beginn an. Verteidigte wie in früheren Zeiten in der Innenverteidigung neben Boateng. Zeigte einige Schwächen, wenn er Bälle konsequent herausschlagen sollte, auch vor dem 1:2-Anschluss der Gäste unaufmerksam. Dass ihm Rhythmus fehlte, war ihm anzusehen – aber auch logisch. In der 85. Minute runter.

LUCAS HERNÁNDEZ - NOTE 3: Ersetzte diesmal Linksverteidiger Alphonso Davies, der nach seiner Gelb-Roten Karte in Bremen gesperrt war. Der französische Weltmeister mit einem super Antritt über die linke Seite samt genauer Vorlage auf Lewandowski zum 3:1. Ansonsten formverbessert und sicherer in seinem Spiel dank mehr Einsatzzeit.

FC Bayern: Fleißiger Goretzka geht weiter Wege

JOSHUA KIMMICH - NOTE 3: Der Mittelfeld-Chef diesmal als Vollstrecker im Stile eines Mittelstürmers. Vollendete aus 17 Metern clever mit links ins lange Eck zum 1:0 (15.) - sein vierter Saisontreffer. An der Entstehung des 2:0 beteiligt. Ständiger Impulsgeber und Antreiber, der offenbar keine Pause braucht.

LEON GORETZKA - NOTE 3: Bester Bayern seit der Corona-Pause. Unterstützte Kimmich, ging weite Wege, sprach viel mit Startelf-Debütant Singh. Goretzkas satten Schuss konnte Schwolow nur nach vorne abklatschen, Lewandowski staubte ab. Warf sich in jeden Zweikampf, bemerkenswerte Motivation.

THOMAS MÜLLER - NOTE 3: 350. Bundesliga-Spiel für den Rekordmeister (neun Meisterschaften) des Rekordmeisters (30 Titel) – und das standesgemäß als Kapitän. Obwohl Gnabry (angeschlagen) und Coman (Bank) fehlten, musste er nicht auf den rechten Flügel, sondern durfte auf seine Sahne-Position als Freigeist-Zehner. Initiierte von dort das 2:0, einen eigenen Treffer verwehrte ihm SC-Keeper Schwolow. Glücklos.

SARPREET SINGH - NOTE 3: Der neuseeländische Nationalspieler (21), ansonsten Fixpunkt in der Drittliga-Mannschaft, kam bisher in dieser Saison auf acht Minuten Einsatzzeit. Von Beginn an als Linksaußen aufgeboten. Agierte vorsichtig und konzentriert. Gute Steck-Pässe in die Mitte, ein guter Abschluss – jedoch manchmal zu zaghaft in Zweikämpfen. Ausgewechselt nach 64 Minuten.

MICKAËL CUISANCE - NOTE 4: Durfte gegen seinen Ex-Verein Gladbach 62 Minuten ran. Erstmals Meister – und gegen Freiburg zum zweiten Mal in der Startelf, diesmal nicht als Zehner, sondern als Rechtsaußen. Zu zögerlich bei einer guten Chance zum Nachschuss. Ihm fehlt Selbstvertrauen, will es erzwingen, dann überhastet und übermotiviert. Nach 64 Minuten höchst unzufrieden raus.

ROBERT LEWANDOWSKI - NOTE 2: Zum Warm-up bereitete er Kimmichs 1:0 gekonnt vor, erzielte dann seinen 32. Saisontreffer per Kopfball-Abstauber nach Goretzkas Schuss und Nummer 33 nach Hernández-Vorlage. Stets zur Stelle, immer und ewig hungrig der Pole. Nun wettbewerbsübergreifend mit sagenhaften 48 Saisontoren (in 41 Partien).

FC Bayern: Richards und Musiala erstmals dabei

JOSHUA ZIRKZEE - NOTE 4: Der Teenie-Torjäger (19), beim 2:1 vor einer Woche gegen Gladbach als Lewandowski-Ersatz ein Mal erfolgreich, durfte nach 64 Minuten mit dem Toptorjäger stürmen. Verzog aus guter Position (72.), hätte mehr aus seiner Rolle machen müssen.

KINGSLEY COMAN - NOTE 3: Zunächst geschont, kam nach 64 Minuten und übernahm seine angestammte Position als Linksaußen. Brachte deutlich mehr Schwung und Durchsetzungskraft auf den linken Flügel im Vergleich zu Singh, aber ohne große Torgefahr.

CHRIS RICHARDS - OHNE NOTE: Bundesliga-Debüt für den 20-jährigen US-Amerikaner, der in der 86. Minute Martínez in der Innenverteidigung ersetzte. Bisher 27 Spiele (vier Tore) für die zweite Mannschaft in der Dritten Liga.

JAMAL MUSIALA - OHNE NOTE: Noch ein Liga-Debüt für ein Talent: Der Engländer ist erst 17 Jahre jung und durfte in den Schlussminuten (88.) für Müller rein. Der Teenager mit der Nummer 42 hat bisher erst sechs Spiele (kein Tor) für die U19-Junioren der Bayern bestritten.