Kovac: Ist das Spiel gegen Mönchengladbach schon ein Endspiel?

Ein Jahr später nun wird Niko Kovac, der Nachfolger von Ancelotti, Sagnol und Heynckes, definitiv ein siebtes Liga-Spiel bekommen, um seine Mannschaft aus der Krise zu führen: am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr/ Sky, AZ-Liveticker). Doch was nach dem tollen Saisonstart mit sieben Siegen in sieben Partien unvorstellbar schien, ist inzwischen nicht mehr komplett auszuschließen: Kovac sollte die Partie am Samstag zumindest nicht deutlich verlieren – sonst könnte die Dynamik im und um den Klub herum womöglich dafür sorgen, dass kein achtes Spiel hinzukommt.