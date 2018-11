Uli Hoeneß nimmt Niko Kovac in Schutz

Auch die Kritik, Trainer Niko Kovac habe fahrlässig gehandelt, weil er Hummels trotz Kenntnis spielen ließ, wollte Hoeneß nicht gelten lassen. "Der Trainer hat ihn ja in der Halbzeit gefragt, ob er raus will. Er hat also keinen Druck bekommen. Wir haben ja mit Niklas Süle einen Mann, der jederzeit spielen kann", meinte der Bayern-Boss: "Man darf die Dinge jetzt nicht so hochspielen."