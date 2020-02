Thiago saß unter Flick zuerst auf der Bank

Thiago musste sich diesen Platz aber erst hart erarbeiten. In den ersten vier Spielen unter Flicks Regie musste sich der zentrale Mittelfeldspieler mit der Bank begnügen. Der Nachfolger von Niko Kovac forderte mehr defensive Stabilität von seinen Mittelfeld-Akteueren. Und Thiago nahm sich diesen Aufruf zu Herzen. Der Edeltechniker, dem oft vorgeworfen wurde, er sei ein Feingeist, der mit den körperlichen Duellen in der Verteidigung nichts zu tun haben will, kann plötzlich auch Defensive. In der bisherigen Rückrunde arbeitete er fleißig mit nach hinten, warf sich auch mal bissig in die Zweikämpfe und verlieh dem Bayern-Mittelfeld so mehr Stabilität in der Defensive.