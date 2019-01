Am häufigsten wurde zuletzt der französische Weltmeister Lucas Hernández von Atlético Madrid genannt. Der 22-Jährige kann für die festgeschriebene Ablöse in Höhe von 80 Millionen Euro wechseln, Atlético will Hernández aber halten – zumindest im Winter. "Er ist Weltmeister, er spielt bei Atlético Madrid, er hat absolut internationale Klasse", schreibt Ex-Bayern-Profi Lothar Matthäus in seiner aktuellen "Sky"-Kolumne, auch die hohe Ablöse würde ihn nicht abschrecken: "Wenn ich so einen Spieler will, der mir vielleicht dabei hilft, die Champions League zu gewinnen, sind das nun mal die Preise, die man bezahlen muss."