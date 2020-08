Die zweite Einheit in Windischgarsten steht auf dem Programm. Nach Kraftübungen zu Beginn, geht es beim Kreisspiel bei den Löwen rund: "Spiel doch den scheiß Ball durch die scheiß Lücke!" Raubein Dennis Erdmann übt derbe Kritik an einem seiner Kollegen nach einem schlampigen Pass. Nachdem die Wut verraucht ist, geht es mit Erdmann in der Mitte Vollgas weiter.