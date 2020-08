+++ Fliegendes Dankeschön für Löwen-Investor Ismaik +++

Die zweite Einheit in Windischgarsten steht auf dem Programm. Nach Kraftübungen zu Beginn, geht es beim Kreisspiel bei den Löwen rund: "Spiel doch den scheiß Ball durch die scheiß Lücke!" Raubein Dennis Erdmann übt derbe Kritik an einem seiner Kollegen nach einem schlampigen Pass. Nachdem die Wut verraucht ist, geht es mit Erdmann in der Mitte Vollgas weiter.

Auch Mölders schreit und spornt seine Mitspieler an. Ganz nach dem Motto: Reibung erzeugt Energie und soll Sechzig voranbringen.

News vom 26. August

+++ Trainingszeiten bekannt +++

Köllner bittet zweimal täglich zum Training. Am Donnerstag und Freitag jeweils um 10.30 Uhr und 16 Uhr.

+++ Nach misslungener Aktion: Mölders veräppelt Wein +++

Die Löwen üben sich eben im Vier gegen Drei auf große Tore (im verkleinerten Spiefeld). Heißt: Überzahlspiel und Abschluss. Knipser Mölders hat eben einen Ball an den Außenposten gehämmert und nimmt wenig später Kollege Wein auf die Schippe: "Der Vino is der langsamste Spieler, den ich kenne", ätzt Mölders nach einer vermurksten Aktion von Wein - und lacht. Freilich nur ein Spaß vom 35-Jährigen.

+++ Auch Junglöwe Sascha Hingerl im Trainingslager dabei +++

Auf den ersten Blick sind 23 Spieler auf dem Rasen zu sehen. "Alle Mann des Profikaders, die auf dem Mannschaftsfoto sind, haben wir mitgenommen - plus Sascha Hingerl", sagt Pressesprecher Kmeth. Neben Torjäger Sascha Mölders, Neuzugang Erik Tallig und Co. ist auch der wiedergenesene Daniel Wein (muskuläre Probleme) dabei.

+++ Gorenzel zuversichtlich: "Arbeite daran, dass bald alles in Ordnung ist" +++

Auch Günther Gorenzel steht an der Seitenlinie und erklärt auf AZ-Nachfrage, wie die (finanzielle) Lage bei den Löwen ist: "Ich arbeite daran, dass bald alles in Ordnung ist." Ein Fingerzeig dafür, dass demnächst noch der ein oder andere der drei, vier erwünschten Neulöwen eintrudeln könnte.

+++ 50 mitgereiste Fans auf dem Platz +++

Die Löwen sind erstmals am Platz, es sind schon 50 mitgereiste Fans hier. Auch Allesfahrer Franz Hell, der sich nach einer Erkrankung glücklicherweise wieder bester Gesundheit erfreut.

+++ Erste Einheit verzögert sich +++

Die Anreise ist zwar planmäßig verlaufen, der Trainingsbeginn verzögert sich aber trotzdem - um 16.15 Uhr soll es losgehen.

+++ Löwen im Teamhotel angekommen +++

Am frühen Nachmittag ist der TSV 1860 im Teamhotel "Dilly" angekommen, angeführt von Sascha Mölders. Freilich in diesen Zeiten mit Mundschutz- später findet die erste Einheit auf dem Platz statt.

+++ Erste Trainingseinheit am Nachmittag in Windischgarsten +++

Anreisetag! Am Mittwochnachmittag wird der Löwen-Tross im Hotel Dilly in Windischgarsten erwartet. Um 16 Uhr findet dann die erste Trainingseinheit auf dem Platz statt. Am Abend folgt eine Auftakt-PK mit Chefcoach Michael Köllner.

News vom 25. August

Hallo und herzlich willkommen zum AZ-Newsblog zum Sommer-Trainingslager des TSV 1860, das dieses Jahr in Windischgarsten (Österreich) stattfinden wird. In den nächsten Tagen informieren wir Sie hier über alle wichtigen Vorkommnisse aus dem Trainingslager. Von Mittwoch (26. August) bis Montag (31. August) schwitzen die Sechzger dann für eine erfolgreiche Drittliga-Saison.

Highlight des Aufenthalts in Oberösterreich ist das Testspiel der Löwen zum Abschluss des Trainingslagers am kommenden Sonntag (15 Uhr) gegen den FC Juniors Oberösterreich - hierfür gibt es noch Karten.

Aktuelle Informationen zum Trainingslager-Aufenthalt des TSV 1860 finden Sie hier im Newsblog. AZ-Reporter Matthias Eicher ist für Sie vor Ort und berichtet laufend aus Windischgarsten.