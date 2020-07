Daniel Bierofka, Note 3: Was dieser Mann für seinen Herzensverein geleistet hat, ist nur schwer in Worte zu fassen. Beschränkt man sich auf die vergangene Spielzeit, so hat Baumeister Bierofka, der nach dem Absturz in die Regionalliga eine aufstiegsreife und charakterstarke Truppe entwickelte, dieses Team weiter geformt. Dass 1860 Aaron Berzel, Prince Owusu und vor allem auch Tim Rieder doch noch verpflichten konnte, ging ebenfalls auf das Konto des Ex-Bundesligaspielers, der an allen Fronten für 1860 kämpfte. In der Tabelle rangierte 1860 bei Bierofkas Abgang mit fünf Siegen, zwei Remis und sieben Pleiten und damit 17 Punkten nur auf Rang 15. Interne Machtspielchen sorgten letzten Endes dafür, dass Bierofka ausgebrannt aufgeben musste.