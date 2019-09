Seit knapp neun Monaten ist Laura Müller die neue Frau an der Seite von Michael Wendler. Diese Beziehung hat die 19-jährige Schülerin von jetzt auf gleich in die Glitzer-Welt der Promis und damit auch in den Fokus der Medien katapultiert. Seitdem ist an ein normales Leben einer Abiturientin nicht mehr zu denken.