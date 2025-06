Privatleben von Ilka Bessin: Was über Freund und Kinder bekannt ist

Mit ihrer Kunstfigur "Cindy aus Marzahn" hat Ilka Bessin in der deutschen Comedy-Szene lange Zeit für Furore gesorgt. Mittlerweile tritt die 53-Jährige jedoch meist als sie selbst auf. Was für ein Leben führt Ilka Bessin außerhalb der Comedy-Szene? Hat sie einen Freund? Und wünscht sie sich Kinder?

"Ich habe Alzheimer-Bulimie – erst esse ich alles, dann vergesse ich zu kotzen!" Mit solchen derben Sprüche schaffte es Ilka Bessin, mit ihrer Kunstfigur "Cindy aus Marzahn" lange ein Millionenpublikum zu unterhalten. Doch was macht die Komikerin mittlerweile?

Ilka Bessin: Hier wurde die Komikerin geboren

Ilka Bessin wurde am 18. November 1971 in Luckenwalde, Brandenburg als die jüngere von zwei Töchtern geboren. Ihre Eltern arbeiteten in der DDR als Fernfahrer und Näherin. Nach dem Schulabschluss absolvierte Ilka Bessin eine Ausbildung zur Köchin, verlor ihre Anstellung jedoch zur Wendezeit. Daraufhin machte sie eine Umschulung zur Hotelfachfrau.

Ilka Bessin: Karriereboost durch "Cindy aus Marzahn"

Bevor die heute 53-Jährige mit ihrer Kunstfigur bekannt wurde, hatte sie unter anderem als Kellnerin im Berliner "Planet Hollywood", als Komparsenbetreuerin beim Fernsehen und als Animateurin auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet. Doch dann rutsche sie in die Arbeitslosigkeit ab und bezog vier Jahre lang staatliche Unterstützung in Form von Hartz IV.

Arbeitslosigkeit und Hartz IV: Ilka Bessin erfindet "Cindy aus Marzahn"

Während dieser Zeit erfand Bessin "Cindy aus Marzahn". 2004 gewann sie damit die "Quatsch Talentschmiede", woraufhin weitere Auftritte im Fernsehen und in Stand-up-Shows folgten. Unter anderem trat sie in den Formaten "Schillerstraße", "Wetten, dass..?", "Genial daneben" und im "Quatsch Comedy Club" auf und wurde mit zahlreichen Preisen wie "Goldene Kamera", "Bravo Otto" oder "Deutscher Comedypreis" ausgezeichnet. Die Kunstfigur "Cindy aus Marzahn" hängte sie dann 2016 aber plötzlich an den Nagel.

Ilka Bessin in ihrer Paraderolle als "Cindy aus Marzahn". © picture alliance / dpa

Deshalb hörte Ilka Bessin als "Cindy aus Marzahn" auf

Die heute 53-Jährige wollte die Rolle der Proll-Prinzessin nicht totspielen und auch mal ihre eigene Meinung sagen. Mittlerweile tritt sie unter ihrem echten Namen auf, was anfangs ein großer Schritt für Ilka Bessin war. "Ich hatte natürlich ein bisschen Angst und vorher überlegt, wie sprichst du jetzt eigentlich, wenn du das Kostüm ablegst. Man denkt, man muss jetzt komplett alles ändern oder andere Witze machen. Ich habe dann gemerkt, dass die Leute einem sehr wohlgesonnen sind und mich sehr fröhlich empfangen haben", erzählte Bessin in einem dpa-Interview.

Noch einmal "Cindy aus Marzahn": Ilka Bessin feierte Comeback

Im August 2021 sorgte die Komikerin für eine große Überraschung. Bei der TV-Show "RTL sagt Danke" trat sie nach fünfjähriger Pause erneut als "Cindy aus Marzahn" auf die Bühne. Und es soll auch nicht ihr letzter Auftritt in ihrer Paraderolle gewesen sein. Ende 2023 machte Bessin publik, dass sie ab Spätherbst 2024 noch einmal eine Tour als Cindy aus Marzahn spielen wolle. Der Titel: "Einmal Prinzessin und zurück."

Privatleben von Ilka Bessin: Hat sie einen Freund?

Ilka Bessin ist offenbar kein Single mehr. Im Oktober 2018 bestätigte ihr Management gegenüber RTL, dass sie einen Freund habe und sogar verlobt sei. Das Paar hatte sich anscheinend 2016 über gemeinsame Freunde kennengelernt. Ihren Partner hält Ilka Bessin allerdings aus der Öffentlichkeit heraus, er soll als Selbstständiger in der IT-Branche arbeiten. Ob die beiden inzwischen verheiratet sind, ist nicht bekannt. Gegenüber RTL verriet sie, was sie sich von einem Partner wünsche: "Sex und alles so – ja, wichtig, dauert zwei Minuten, was machst du den restlichen Tag? Deswegen muss man sich gut unterhalten können, man muss unterhalten werden."

Kinderwunsch: So denkt Ilka Bessin über Nachwuchs

In der " " sprach Ilka Bessin 2018 über das Thema Familie und Kinder: "Ich finde Kinder ganz toll, wollte auch immer welche haben." Doch die Komikerin machte daraufhin ein trauriges Geständnis: "Jetzt ist meine biologische Uhr leider bereits stehen geblieben. Es hat einfach der richtige Mann gefehlt."

Ilka Bessin war bei "Let's Dance" im TV zu sehen

Mit ihrer Teilnahme bei der RTL-Tanzshow "Let's Dance" betrat Ilka Bessin 2020 neues Terrain. "Also ich habe ja ein paar Mal eine Anfrage bekommen, schon vorher, und wollte aber als Cindy aus Marzahn nicht bei 'Let's Dance' mitmachen, weil ich hatte immer das Gefühl, dass es nicht passt und dann ist das so eine Ulknummer und so lustig. Und jetzt habe ich einfach gesagt: 'Ich mach das.' Und habe ganz großen Respekt davor, klar. Ich freue mich aber auch", erklärte sie im Interview mit dem Sender. Nach der zehnten Folge war für Ilka Bessin und Profi-Tanzpartner Erich Klann jedoch Schluss.

2020 nahm Ilka Bessin bei "Let's Dance" teil und ertanzte sich einen soliden 5. Platz. © Rolf Vennenbernd/dpa/dpa

Seit August 2024: Podcast mit Lutz van der Horst

Am 19. August 2024 ging Ilka Bessin mit ihrem Comedy-Kollegen Lutz van der Horst zum ersten Mal auf Podcast-Sendung. In ihrer Audio-Show "Uns fragt ja keiner!" widmen sie sich jeden Freitag den wichtigen Fragen des Lebens.

Gewicht von Ilka Bessin: Komikerin möchte abnehmen

Auch wenn Ilka Bessin sich als "Cindy aus Marzahn" gerne über ihre kurvige Körperstatur lustig machte, ist Sport und gesunde Ernährung ein wichtiges Thema für die Komikerin. 2020 verriet sie im Interview mit RTL, ganze 16 cm-Bauchumfang verloren zu haben.

Wie viele Menschen hat auch Ilka Bessin jedoch mit Gewichtsschwankungen zu kämpfen. Die 53-Jährige gibt aber nicht auf und versorgt Fans regelmäßig mit Eindrücken aus dem Fitnessstudio. Dabei immer mit dabei: Eine große Portion Humor und Selbstironie.