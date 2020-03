FC Bayern mit "Notfalldienst" an der Säbener

Wie die AZ erfuhr, arbeiten derzeit nur 50 Menschen in ihren Büros an der Säbener Straße, dem Bayern-Campus und in der Allianz Arena. Dieses kleine Team wird intern "Notfalldienst" genannt, dazu gehören die Vorstände wie Oliver Kahn und die Direktoren der jeweiligen Abteilungen. Die restlichen Mitarbeiter befinden sich im Home Office. Es wurde empfohlen, in der Krisenzeit Überstunden und Resturlaub abzubauen.

Präsident Herbert Hainer und Rummenigge wandten sich in E-Mails an die Bayern-Familie, teilten den Mitgliedern mit, dass man sich um sie kümmern werde. Eine Garantie, dass keine Entlassungen erfolgen würden, gab es bislang allerdings nicht. Es sind unsichere, komplizierte Zeiten. Wie gut, dass in einigen Bereichen der Gesellschaft Solidarität und Verantwortungsbewusstsein zu erkennen sind.

Die Fangruppierung "Club Nr. 12" etwa, wichtiger Bestandteil der Südkurve, rief in einer Facebook-Botschaft dazu auf, Menschenansammlungen zu meiden, bedürftigen Menschen in der Nachbarschaft, bei der Münchner Tafel oder dem Roten Kreuz zu helfen. Vorbildlich! Nur so geht’s in der Krise

